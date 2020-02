美, 중국 언론인 ‘보복 추방’ 검토…끝나지 않은 '미중 언론전쟁'

중국 주재 미 월스트리스저널(WSJ) 기자들이 중국에서 사실상 추방된 것에 대한 보복으로 미국 정부가 미국 내 중국 언론인의 추방을 검토 중이다.





지난 19일 중국 베이징의 한 건물 입구에 미국과 중국 국기가 나란히 펄럭이고 있다. /AFP=연합뉴스

24일(현지 시각) 뉴욕타임스(NYT) 등은 미국 정부는 중국이 WSJ 기자 3명을 지난 19일 사실상 추방한 것과 관련해, 이에 대한 대응 조치로 미국 내 중국 기자들을 추방하는 방안을 고려하고 있다고 전했다.



미국 행정부의 고위 관계자들에 따르면 WSJ 중국 주재 기자로 활동한 적 있는 매슈 포틴저 백악관 국가안보회의(NSC) 국가안보 부보좌관이 주도한 이날 회의에서, 중국의 WSJ 기자 강제추방에 대해 얼마나 엄중하게 대응해야 할지 심도깊은 논의가 이뤄졌다.



미국의 정부 관리들은 대부분 중국 정부에 의해 통제되는 중국 언론인이 미국 내 500명 이상이 있는 반면, 중국에는 75명의 미국 언론인만이 있다고 파악했다. 앞서 중국 정부가 부당한 보도라고 규정한 것과 관련 미국 언론사를 제재하기 위해 추방과 비자 거부를 이용하고 있다고 보고 있다.



이 때문에 이날 회의에서 일부 참석자들은 중국 기자들 수백명을 추방하자는 의견을 내놓았다. 물론 이런 조치가 법적으로 불가능하고 언론의 자유 보장이라는 미국의 가치에 부합하지 않는다는 의견도 있었다.



앞서 지난 19일 중국 정부는 ‘중국은 아시아의 진짜 병자(China is the Real Sick Man of Asia)’라는 제목의 WSJ 칼럼을 인종차별적이라고 문제삼아 WSJ 기자들의 외신 기자증을 취소하며 사실상 이들을 추방했다.



이와 관련해 조나단 욜리욧 백악관 국가안보회의 대변인은 지난 21일 "중국이 미국 기자들에게 한 조치는 터무니없는 행동"이라고 비난했다. 그는 "이번 추방은 중국이 언론을 통제하기 위한 시도"라며 "전세계 독자들과 투자자들이 중국에 관한 중요한 기사를 읽지 못하도록 하기 위한 것"이라고 했다.



또 중국의 외신기자클럽을 인용해 "지난 2013년 이후 9명의 외신기자가 추방되거나 비자 갱신이 거부돼 사실상 추방된 사실을 알고 있다"며 "미국은 이 터무니 없는 행동에 대한 다양한 반응을 고려하고 있다"고 했다.



한편 중국의 WSJ 기자 추방 발표를 하루 앞둔 지난 18일 미국은 중국에 주재하는 신화통신, 인민일보 등 중국 국영언론 5곳을 외교 사절단으로 규정하고, 외교관들과 유사한 규제를 적용받는 공식 외국 정부기관으로 지정하기도 했다.



이를 통해 미국은 이들의 이동을 제한하고 그들이 소유하거나 임대할 수 있는 재산을 제한할 수 있게 된다. 더 결정적으로 이 조치는 중국이 이들의 신원을 미국에 모두 넘겨야 함을 의미한다.