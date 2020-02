[OSEN=최재현 기자] 방탄소년단은 24일 오후 유튜브를 통해 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 발매기념 글로벌 기자간담회를 진행했다.

‘MAP OF THE SOUL : 7’은 앨범 제목인 ‘영혼의 지도’, 즉 진정한 자아를 찾기 위한 여정을 다룬 ‘맵 오브 더 솔’ 연작의 두 번째다. 지난해 4월 'MAP OF THE SOUL : PERSONA' 이후 10개월 만의 컴백이다.

방탄소년단 뷔가 취재진의 질문에 답하고 있다. /hyun309@osen.co.kr

[사진] 영상캡처