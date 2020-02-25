[인사] 산업통상자원부 외

입력 2020.02.25 03:00
▲산업통상자원부◇전보▷산업환경과장 장근무▷전자전기과장 정석진
▲보건복지부▷일반직고위공무원 승진 및 국가공무원인재개발원 파견 정경실▷인사과장 손호준▷보건의료정책과장 김국일▷의료자원정책과장 김현숙▷보험정책과장 진영주▷건강정책과장 배경택▷보건산업진흥과장 정태길▷치매정책과장 유보영▷국민연금재정과장 최봉근▷미래질병대비과장 조우경▷공공의료과장 노정훈▷기초생활보장과장 설예승
▲국토교통부◇과장급 전보▷대도시권광역교통위원회 간선급행버스체계과장 남동경▷스마트도시팀장 박진호▷건축안전과장 홍성준▷수도권광역급행철도팀장 장창석
▲금융위원회◇전보▷은행과장 박민우
▲중앙그룹◇중앙일보〈보임〉▷경영기획팀장 홍순철▷재무팀장 김한수◇제이콘텐트리〈보임〉▷투자팀장 신희준
▲한국일보◇편집국 신문부문▷편집위원 지관식 유병주 유재천▷편집1부장 김영환▷편집3부장 박선영
▲보건복지부▷일반직고위공무원 승진 및 국가공무원인재개발원 파견 정경실▷인사과장 손호준▷보건의료정책과장 김국일▷의료자원정책과장 김현숙▷보험정책과장 진영주▷건강정책과장 배경택▷보건산업진흥과장 정태길▷치매정책과장 유보영▷국민연금재정과장 최봉근▷미래질병대비과장 조우경▷공공의료과장 노정훈▷기초생활보장과장 설예승
▲국토교통부◇과장급 전보▷대도시권광역교통위원회 간선급행버스체계과장 남동경▷스마트도시팀장 박진호▷건축안전과장 홍성준▷수도권광역급행철도팀장 장창석
▲금융위원회◇전보▷은행과장 박민우
▲중앙그룹◇중앙일보〈보임〉▷경영기획팀장 홍순철▷재무팀장 김한수◇제이콘텐트리〈보임〉▷투자팀장 신희준
▲한국일보◇편집국 신문부문▷편집위원 지관식 유병주 유재천▷편집1부장 김영환▷편집3부장 박선영