방탄소년단 "타이틀곡 'ON', 상처와 시련 정면승부 각오 담은 곡"

[스포츠조선 백지은 기자] 방탄소년단이 타이틀곡 '온(ON)'에 대해 설명했다.

24일 오후 2시 방탄소년단의 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7, 이하 7)' 발매 기념 글로벌 기자간담회가 열렸다. 이날 행사는 애초 서울 강남의 모처에서 열릴 예정이었지만 신종 코로나 바이러스(코로나 19) 확산 우려로 온라인 생중계로 대체됐다.

슈가는 "힘들고 흔들릴 때도 있었다. 그림자의 두려움에 눌리기도 했다. 하지만 이제는 무게중심을 찾았다. 우리가 받은 상처와 시련에 정면으로 싸워가겠다는 마음을 담은 가사"라고 말했다.

정국은 "'온'의 필름이 같이 공개됐다. 우리와 댄서분들, 마칭밴드가 함께 대규모 퍼포먼스를 펼치는 모습을 담은 영상이다. 솔로 단체 안무와 멋진 퍼포먼스까지 모두 담겼다. 열심히 준비한 '온'인 만큼 기대 많이 해주셨으면 좋겠다"고 전했다.

방탄소년단은 21일 '7'을 발표했다. 방탄소년단은 이번 앨범을 통해 일곱 멤버가 한 팀으로 모인 방탄소년단의 7년을 돌아보고 세상에 보여주고 싶은 나와 그동안 숨겨왔던 내면의 그림자, 외면하고 싶은 나를 모두 받아들이고 온전한 나를 찾은 솔직한 이야기를 전한다.

앨범은 '맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA, 이하 페르소나)' 앨범에 실린 5곡과 15곡의 신곡을 포함해 총 20개 트랙으로 구성되어 있다.

선공개 곡 '블랙스완(Black Swan)'과 컴백 트레일러로 선보인 '인터루드 : 섀도우(Interlude : Shadow)', '아우트로 : 에고(Outro : Ego)'를 비롯해 타이틀곡 '온(ON)'과 '필터(Filter)', '시차', '라우더 댄 밤즈(Louder than bombs)', '욱 (UGH!)', '00:00 (Zero O´Clock)', '이너 차일드(Inner Child)', '친구', '문(Moon)', '리스펙트(Respect)', '위 아 블렛프루프 : 더 이터널(We are Bulletproof : the Eternal)' 등이 새로운 트랙으로 수록됐다.

특히, 20번 '온 (Feat. Sia)'는 앨범에는 수록되지 않은 디지털 트랙으로, 세계적인 가수 시아(Sia)가 피처링에 참여한 타이틀곡 '온'의 또 다른 버전이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com