[공식]방탄소년단, 24일 기자간담회 온라인 생중계 대체 "코로나19 확산 예방"

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]그룹 방탄소년단의 기자간담회가 현장 참여자 없이 온라인으로 생중계 된다.

23일 방탄소년단의 소속사 빅히트 엔터테인먼트 측은 공식 보도자료를 통해 "24일 열릴 예정이던 '방탄소년단 글로벌 기자간담회'는 현장 참여자를 모시지 않고 유튜브 생중계로만 진행하는 것으로 결정했다"고 알렸다.

앞서 방탄소년단은 오는 24일 글로벌 기자간담회를 진행할 예정이었다. 그러나 최근 신종 코로나 바이러스(코로나19) 확산으로 최소한의 위험도 차단하기 위해 방탄소년단 글로벌 기자간담회에 현장 참여자를 모시지 않고 유튜브 생중계로만 진행하기로 했다.

또한 생중계 없이 진행하려던 질의응답 역시 미리 취재진의 질문을 받아 시간을 연장해 온라인 생중계로 진행한다.

빅히트는 "방탄소년단의 기자간담회를 기대하셨던 많은 미디어 관계자분들께 거듭 양해 말씀 드리며, 이러한 조치가 기자님들의 안전과 건강을 고려한 점임을 이해 부탁 드린다"며 "현재 코로나19 확산으로 많은 인원이 모이는 행사를 자제하는 것이 필요하고, 정부의 코로나19 대응에 적극적으로 협조하기 위한 조치이오니 다시 한 번 양해 부탁드리겠다"고 덧붙였다.

한편 방탄소년단은 지난 21일 7번째 정규 앨범 'MAP OF THE SOUL:7'를 발매한 가운데 발매 하루 만에 265만 장을 넘기는 신기록을 세웠다.

이는 방탄소년단 역대 앨범 가운데 단시간 최다 판매량이다. 지난해 4월 발매한 MAP OF THE SOUL : PERSONA로 세운 발매 일주일 간의 판매량 213만 장을 단 두 시간 만에 돌파 한 데 이어 첫 날 265만 장 이상을 판매해 초고속 신기록을 달성했다.

또한, 앨범 공개 직후 타이틀곡 'ON'은 멜론, FLO, 지니, 벅스, 소리바다 등 5개 국내 주요 음원사이트의 실시간 차트에서 모두 1위를 차지했다. 수록곡 'Filter', '시차', '00:00 (Zero O'Clock)', '친구', '욱 (UGH!)', 'Louder than bombs', 'Interlude : Shadow', 'Moon', 'Respect', 'We are Bulletproof : the Eternal', 'Black Swan', 'Outro : Ego' 등도 2위부터 14위까지 진입하며 차트 상위권을 장악했다.

방탄소년단은 24일(현지시간) 미국 NBC 채널에서 방송되는 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)'에 출연해 타이틀곡 'ON'의 무대를 처음 공개한다.

