"공주 드레스 나은x폭풍성장 건후", 母안나 스위스 근황 공개 [★SHOT!]

[OSEN=하수정 기자] 안나가 나은이와 건후의 스위스 근황을 공개했다.

축구선수 박주호의 아내 안나는 지난 21일과 22일 자신의 인스타그램 스토리에 짧은 동영상을 여러 개 올렸다.

공개된 영상 속에는 스위스에 있는 나은이와 건후, 일명 '건나블리 남매'의 근황이 담겨 있다. 나은이는 보라빛 공주 드레스를 입고 친구들과 장난을 치면서 즐겁게 놀았고, 폭풍 성장한 건후는 의젓한 모습으로 '형아美'를 드러냈다.

앞서 안나는 지난 1월 13일 SNS를 통해 "13.01.2020 Hello there baby Park&hearts ; And happy birthday"라는 글을 게재하며 셋째의 탄생을 알렸다.

현재 안나는 세 아이들과 친정인 스위스에 머무르고 있으며, 박주호는 축구 경기 일정 때문에 한국에서 지내고 있다. KBS2 인기 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'는 잠시 하차한 상태다.

[사진] 안나 인스타그램 스토리