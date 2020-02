방탄소년단, 컴백과 동시에 ‘ON’ 국내 5개 음원사이트 실시간 차트 1위 ‘장악’[공식]

[OSEN=강서정 기자] 그룹 방탄소년단의 새 앨범 타이틀곡 ‘ON’이 주요 음원사이트 1위를 모두 휩쓸었다.

방탄소년단의 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’의 타이틀곡 ‘ON’은 오늘 오후 7시를 기준으로 멜론, FLO, 지니, 벅스, 소리바다 등 5개 주요 음원사이트의 실시간 차트에서 모두 1위를 차지했다.

또, 멜론, FLO, 지니, 벅스, 소리바다 등 5개 음원사이트에서 타이틀곡을 비롯한 ‘Filter’, ‘시차’, ‘00:00 (Zero O’Clock)’, ‘친구’, ‘욱 (UGH!)’, ‘Louder than bombs’, ‘Interlude : Shadow’, ‘Moon’, ‘Respect’, ‘We are Bulletproof : the Eternal’, ‘Black Swan’, ‘Outro : Ego’ 등 수록곡 모두가 상위권에 진입하며 주요 차트를 장악했다.

특히 타이틀곡 ‘ON’은 멜론에서 1시간 만에 123,489명의 이용자 수를 기록하며 2017년 2월 멜론 차트 개편 이후 역대 최다 이용자 수를 기록하며 신기록을 세웠다.

오늘 공개된 새 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : 7’은 일곱 멤버이자 한 팀으로 모인 방탄소년단의 데뷔 7년을 돌아보는 앨범이다. 세상에 ‘보여주고 싶은 나’와 그동안 숨겨왔던 내면의 그림자, ‘외면하고 싶은 나’를 모두 받아들이고 ‘온전한 나’를 찾은 방탄소년단의 솔직한 이야기를 담았다.

타이틀곡 ‘ON’은 방탄소년단의 파워풀한 에너지와 진정성을 가득 담은 곡으로, 대규모 세션과 함께 녹음한 UCLA 마칭 밴드의 사운드가 돋보이는 노래이다. 주어진 길을 운명으로 받아들이고 계속해서 전진하겠다는 방 탄소년단의 다짐이 담겨 있다.

한편, 방탄소년단은 오는 21일(현지시간) 새 앨범 발매 후 첫 TV 프로그램으로 미국 NBC 유명 모닝 토크쇼 ‘투데이 쇼(TODAY SHOW)’에 출연해 전 세계 팬들을 만날 예정이다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] 박준형 기자 soul1014@osen.co.kr