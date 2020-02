몬스타엑스, 美 전통 모닝쇼 '투데이 쇼' 출연 "글로벌 센세이션..정말 핫한 K팝 그룹" 호평

[OSEN=김은애 기자] 그룹 몬스타엑스가 미국 전통 있는 모닝쇼 '투데이 쇼(Today Show)'에 전격 출연했다.

몬스타엑스는 지난 20일(이하 미국 현지 시각) 미국 NBC 채널의 TV쇼 '투데이 쇼'에 출격, 뜨거운 관심을 받았다. '투데이 쇼'는 1952년부터 매일 아침 다양한 뉴스를 전달하는 장수 프로그램으로, 몬스타엑스는 NBC 간판 앵커 호다 코트브(HODA KOTB)와 언론인으로 활동 중인 제나 부시 헤이거(JENNA BUSH HAGER)가 진행하는 코너 '투데이 위드 호다&제나'(TODAY with Hoda & Jenna)에 등장해 관객들과 현지 팬들에게 폭발적인 반응을 얻었다.

본격적인 무대에 앞서 제나는 "몬스타엑스의 팬들이 여기 있다"며 객석에 가득 찬 팬들을 소개했고, 팬들은 커다란 함성으로 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다. 호다는 "여기 있는 다른 사람들은 ‘누가 몬스타엑스인가요?’라고 할지 모르겠지만, 그것은 그리 큰 문제가 되지 않을 것"이라며 "그 이유는 요즘 전 세계에서 정말 핫한 K팝 그룹이기 때문이다"라고 몬스타엑스를 소개했다.

또한, "K팝은 최근 미국에서 주류가 되고 있다. 그룹 중 하나의 이름은 몬스타엑스로, 이들의 새로운 앨범 ‘ALL ABOUT LUV’는 아이튠즈 차트 17개의 나라에서 1위를 했다"면서 데뷔 이래 활약상을 총망라한 스페셜 영상을 선보이며 몬스타엑스가 어떻게 글로벌 센세이션이 됐는지에 관해 집중 조명했다.

호다는 "한국의 그룹 몬스타엑스는 2015년 데뷔했고, 그들의 높은 에너지의 곡들과 폭발하는 듯한 댄스 퍼포먼스로 팬 몬베베의 마음을 사로잡았다"면서 "첫 번째 정규앨범인 ‘THE CLAN pt.2.5 -BEAUTIFUL’은 빌보드 월드 앨범 차트에서 1위를 했고, 지난 5년간 몬스타엑스는 장벽을 부수고 월드 투어를 이끌었으며 빌보드 톱 40 에어플레이 차트에 진입한 K팝의 두 번째 그룹이 됐다. 이 K팝 센세이션은 소셜 미디어에 천만 팔로워가 있고, 유튜브 조회 수는 1억 뷰가 넘는다"고 그간의 글로벌한 활동을 깊이 있게 다뤘다.

더불어 "지금 몬스타엑스는 앞으로 또 다른 멋진 해를 보내기 위한 준비를 끝냈다. 그들은 높은 기대를 받고 있는 새 앨범 ‘ALL ABOUT LUV’를 발렌타인 데이에 발표했고, 올해 여름에는 또 다른 투어를 앞두고 있다"며 앞으로의 활약에 기대감을 전하기도 했다.

이후 무대 위로 등장한 몬스타엑스는 첫 미국 정규앨범 ‘ALL ABOUT LUV’의 수록 타이틀곡 ‘YOU CAN'T HOLD MY HEART’ 무대를 펼치며 부드럽고 감미로운 보컬을 마음껏 자랑, 현지 팬들과 시청자들에게 행복한 순간을 선사했다. 뿐만 아니라 백스테이지에서 팬들 뒤에 서서 서프라이즈로 깜짝 놀라게 등장하는 이벤트 장면도 공개했고 호다는 "이들은 그들의 엄청난 팬들에게 사랑을 보여줬다"며 남다른 팬사랑을 언급하기도 했다.

각종 TV 프로그램에 출연하며 미국 활동에 가속도를 높인 몬스타엑스는 최근 발표한 정규앨범으로 현지 음악계에서 높은 관심을 받고 있다. NBC 채널 '켈리 클락슨 쇼'에 출연하고, 미국 타임지에서는 타이틀 트랙 ‘YOU CAN'T HOLD MY HEART’를 ‘금주의 베스트 곡 5’로 선정했으며 빌보드와 버라이어티, 피플 등 각종 언론에서는 신곡에 대한 호평을 아끼지 않았다.

한편, 몬스타엑스는 다양한 현지 프로모션으로 새 앨범 활동에 박차를 가한다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] 스타쉽