김동준, 필독 개인 전시회에 훈훈한 응원 "넌 다 계획이 있구나?"

[스포츠조선닷컴 김수현 기자] 가수 겸 배우 김동준이 보이그룹 빅스타 출신 필독과 훈훈한 우정을 공개했다.

지난 20일 김동준은 자신의 인스타그램에 "필독아 넌 다 계획이 있구나? #전시끝났으면집가서본방은봐야지? #오늘은맛남의전시회"라는 게시글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

필독은 21일부터 오는 3월 6일까지 서울 성동구 레이블 갤러리에서 세 번째 개인전 '왓 두 유 띵크 어바웃 포지티브?(WHAT DO YOU THINK ABOUT POSITIVE?)'를 연다

필독의 전시회에 방문한 김동준은 훈훈한 비주얼과 재치 있는 홍보 문구로 눈길을 사로잡았다.

한편 김동준은 SBS '맛남의 광장'에 출연 중이다.

