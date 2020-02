"감동시켜 더"..위키미키, 여덟 소녀의 자신감 담긴 'DAZZLE DAZZLE' [퇴근길 신곡]

[OSEN=이승훈 기자] 위키미키가 특유의 상큼 발랄한 매력에 걸크러쉬를 담아 2월 가요계를 흔들 준비를 마쳤다.

20일 오후 6시 위키미키는 새로운 디지털 싱글앨범 'DAZZLE DAZZLE(대즐 대즐)’을 발매했다.

동명의 타이틀곡 'DAZZLE DAZZLE(대즐 대즐)'은 위키미키의 화려하면서도 파격적인 ‘Glossy Funky(글로시 펑키)’함이 잘 드러나는 곡으로 8인 8색의 역동적이고 입체적 매력을 보여주겠다는 의미를 담았다. 또한 ‘DAZZLE DAZZLE’은 힙합과 뭄바톤의 요소가 절묘하게 믹스된 하이브리드 팝 댄스 장르의 곡으로, 중독성 강한 후렴구 가사와 멤버들의 개성 있는 음색이 조화롭게 어우러져 위키미키만의 당당하고 활기찬 에너지를 배가시켰다.

특히 데뷔 이후 ‘Teen Crush(틴 크러쉬)’의 대표 주자로 많은 사랑을 받아온 위키미키가 이번에는 활력 넘치는 ‘Girl Spirit(걸 스피릿)’으로 새롭게 변신해 신곡에 대한 팬들의 반응도 뜨겁다.

"놀라게 해 더 / Oh I want it more / Yeah, Dazzle me Dazzle me boy / 감동시켜 더

Cuz I want it more / Yeah, Dazzle me Dazzle me boy"

위키미키는 약 4개월 만에 초고속 컴백한 만큼 'DAZZLE DAZZLE'에도 남다른 자신감을 쏟아냈다. 위키미키는 "자신 있다면 지금이 좋아. 해볼 거라면 안전한 것보단 모험이 좋아" 등의 가사를 통해 평범한 것은 거부하고 본인만의 색깔을 뽐내고 싶다는 의지를 녹여냈다.

매 앨범마다 다양한 콘텐츠와 '칼군무 장인돌'이라는 수식어를 보유하고 있는 위키미키가 과연 이번 'DAZZLE DAZZLE' 활동에서는 어떤 색다른 매력으로 팬들에게 반가움을 안길지 기대된다.

