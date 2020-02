방탄소년단, 컴백 앞두고 빌보드차트서 존재감

방탄소년단

컴백을 하루 앞둔 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 미국 빌보드 차트에서 존재감을 발휘하고 있다.



19일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 22일자 차트에 따르면, 방탄소년단이 2018년 8월 발매한 '러브 유어셀프 결 앤서'가 메인앨범 차트 '빌보드 200'에서 166위를 기록했다. 지난주 176위보다 열 계단 상승한 순위다.



8개월 만에 발표하는 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.



뿐만 아니라 '월드 앨범' 1위, '인디펜던트 앨범' 17위 등 차트 상위권에 이름을 올리며 빌보드차트는 방탄소년단에 대한 식지 않은 관심을 보여줬다. 이밖에 '월드앨범' 차트에 '맵 오브 더 솔 : 페르소나', '유 네버 워크 얼론', 'BTS 월드 OST', '러브 유어셀프 전 티어', '러브 유어셀프 승 허' 등 5개 앨범 모두 순위권을 차지하며 컴백에 청신호를 밝혔다.



'소셜 50' 차트 1위 기록도 유지 중이다. 지난 8일자 차트로 164번째 1위를 하 며 최장 기록을 달성한 방탄소년단은 통산 166번째 1위로 유례없는 기록 행진을 이어 나가고 있다.



방탄소년단은 오는 21일 오후 6시 '맵 오브 더 솔'과 타이틀곡 '온(ON)'의 키네틱 매니페스토 필름(Kinetic Manifesto Film : Come Prima performed by BTS for Lead Single)을 공개한다.