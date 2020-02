'미중 언론전쟁' 점입가경…기자 추방에 "언론의 자유 존중하라" 신경전

무역전쟁이 잦아드니 곧이어 언론전쟁이 닥쳤다.



관세 문제를 놓고 일년 반 넘게 기싸움을 했던 미국과 중국이 이번에는 언론규제 문제로 부딪혔다. 이번에도 선공은 미국. 미국이 먼저 중국 관영 언론사에 대한 규제 움직임을 보이자, 중국 역시 이에 대한 맞대응으로 미국 간판 경제매체 월스트리트저널(WSJ)의 기자를 사실상 추방했다.



WSJ 발행인이자 다우존스 최고경영자(CEO)인 윌리엄 루이스는 19일(현지 시각) 자사 기자들을 사실상 중국에서 내쫒아 내기로 한 중국 정부 결정에 ‘실망했다’면서 외교부에 재고를 요청했다고 WSJ가 전했다.



겅솽(耿爽) 중국 외교부 대변인은 전날 WSJ가 이달 초 코로나19(신종 코로나바이러스)와 관련해 실은 '중국은 아시아의 진짜 병자(China is the Real Sick Man of Asia)'라는 기고문을 문제 삼아 WSJ 베이징 지국 기자 3명에게 내줬던 외신 기자증을 취소한다고 발표했다. 사실상 추방 명령이다.





문제의 발단이 된 '중국은 아시아의 진짜 병자(China is the Real Sick Man of Asia)'라는 제목의 기고문. /월스트리트저널

루이스 발행인은 "이런 오피니언(칼럼)은 편집국과 별개로 움직인다"며 "추방명령을 받은 그 어떤 기자도 (문제가 된) 칼럼과 아무 관계가 없다"고 밝혔다. 이어 "WSJ는 독자들이 동의하는 칼럼과 동의하지 않는 칼럼을 가리지 않고 그저 정기적으로 칼럼을 싣는다"며 "제목으로 공격하려는 의도는 없었다"고 강조했다.



다만 루이스 발행인은 말미에 "그러나 이번 건은 확실히 중국인들에게 우려와 놀라움을 불러일으켰다"며 "이 점에 대해 유감스럽게 생각한다"고 덧붙였다.



문제가 된 기고문은 지난 3일 국제정치학자 월터 미드 미국 바드(Bard)대 교수가 썼다. 칼럼 제목에 병자(病者·sick man)이란 단어가 쓰이긴 하지만, 본문에 병자라는 말은 없다. 게다가 기고문이 출고된지 2주도 더 지났다는 점을 고려해 일각에서는 ‘미국이 최근 중국 관영 언론 5곳에 대한 규제 방침을 밝힌 것에 대한 맞불 차원’이라는 분석에 무게가 실린다.



앞서 미국 국무부는 신화통신과 인민일보를 포함한 중국 주요 5개 관영 매체를 ‘외국 사절단(Foreign Mission)’으로 지정하고 규제에 들어갔다. 사절단은 언론 매체보다 여러 모로 움직임에 제약이 많다. 일단 미국 내 자산을 전부 등록하고, 새로운 자산을 취득하려면 사전 승인을 받아야 한다. 모든 직원 이름·나이·주소가 기재된 명단 제출도 필수다. 중국 입장에서는 미국 정부가 관영 매체를 손바닥 들여보듯 감시한다는 느낌을 받을 수도 있다는 것이 전문가들의 평가다.



사태가 커질 기미를 보이자 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 이날 바로 중국 당국을 비난하며 언론의 자유를 존중하라고 촉구했다.



AFP통신에 따르면 폼페이오 장관은 이날 성명을 내고 "성숙하고 책임있는 국가들은 자유로운 언론이 사실을 보도하고 의견을 표현하는 것을 권장한다"며 "올바른 대응은 반론을 제기하는 것이지, 발언을 제한하는 게 아니다"라고 지적했다.



중국의 이번 조치에 따라 조시 친 WSJ 베이징 부지국장 등 기자 3명은 5일 내로 중국을 떠나야 한다. 중국 정부가 외신 기자에 대해 기자증 갱신을 거부하는 사례는 종종 있지만, 이번처럼 기자증을 취소해 즉시 추방하는 사례는 지난 1998년 이후 처음이다.