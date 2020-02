[OSEN=지민경 기자] 배우 이시언이 국가유공자 후원에 동참했다.

이시언은 19일 자신의 인스타그램에 "기억하겠습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 'THANK YOU FOR YOUR SERVICE(당신의 헌신에 감사드립니다)'라고 적힌 모자와 함께 '기억해줘서 고맙습니다'라고 쓰인 카드 등이 담겨 있다.

이처럼 이시언은 기부 모자 후원을 통해 국가유공자들에게 감사를 전하는 프로젝트에 참여해 훈훈함을 더했다.

한편 이시언은 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다'에 출연 중이다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] OSEN DB, 이시언 인스타그램