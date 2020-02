에이비식스 김동현, 자작곡 '더 더' 뮤비 터저 공개..빛나는 비주얼

[OSEN=박판석 기자] AB6IX (에이비식스)가 어제(18일) 오후 6시 공식 SNS 채널들을 통해 지난 13일 발매한 디지털 EP ’5NALLY’의 두 번째 트랙인 김동현의 솔로곡 ‘더 더 (MORE)’의 뮤직비디오 티저를 공개했다.

공개된 영상 속 김동현은 파스텔톤 분홍빛 수트로 완벽한 비율을 뽐내며 팬들의 시선을 사로잡았는데, 김동현이 손목시계를 보는 장면으로 시작하는 이 티저 영상은 ‘나는 너와 더 더 더 더 더 함께 있고 싶어 More More More More’라는 로맨틱한 가사와 함께 부드러운 댄스 퍼포먼스가 어우러져 훈훈함을 더하며 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 높였다.

브랜뉴뮤직은 “김동현의 솔로곡 ‘더 더 (MORE)’는 감미로운 EP 사운드가 돋보이는 POP R&B 곡으로, 김동현이 작사와 작곡에 참여하며 만능돌다운 면모를 발휘한 곡이다. 지난해 11월 올림픽 체조경기장(KSPO DOME)에서 열린 첫 단독 콘서트 당시 무대로 선공개하며 드라마 같은 무대 연출로 팬들의 감성을 자극했던 곡이니 만큼 오는 20일에 공개될 뮤직비디오도 많은 관심과 사랑 부탁 드린다”고 전했다.

한편, 브랜뉴뮤직은 지난 13일에 발매된 AB6IX (임영민, 전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 새 앨범 ‘5NALLY’에 수록된 5곡 모두 퍼포먼스 뮤직비디오를 제작, 매주 1편씩 공개하는 파격적이고 공격적인 콘텐츠 프로모션으로 멤버들의 뛰어난 개별 능력과 매력을 더욱 극대화 시키고 있으며, 김동현의 ‘더 더 (MORE)’의 뮤직비디오는 20일 오후 6시 AB6IX의 공식 SNS 채널들을 통해 전격 공개될 예정이다. /ps2014@osen.co.kr