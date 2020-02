드림캐처·제시·빈지노·L4L·마이티마우스 등, 뮤지코인 2월 셋째주 '음원 라인업'

[OSEN=최나영 기자] 저작권 공유플랫폼 뮤지코인의 2월 셋째주 음원 라인업을 공개했다.

지난 17일 세븐 ‘와줘’를 시작으로 18일 드림캐처 ’왓(What)’ 19일 마이티마우스 ‘톡톡(toktok)’ 20일 렉시 ‘렛미댄스(let me dance)’ 21일 BOBBY, 바비 ’L4L’ 가 공개 된다. 현재 뮤지코인에서는 빅마마 'Break Away', 빈지노 ‘진절머리’, 이진혁 ‘돌아보지마’ 가 저작권 공유 중이다. 이진혁의 첫 번째 솔로앨범에 실린 ‘돌아보지마’는 미디어템포의 미니멀한 사운드곡에 그만의 매력적인 보이스와 힙함이 묻어나는 곡으로 관심을 받고 있다.

특히, 첫 정규앨범 'Dystopia : The Tree of Language'으로 컴백을 앞두고 있는 드림캐처 ‘왓’은 '얼론 인 더 시티(Alone In The City)'의 타이틀곡으로 락 베이스 멜로디에 강렬한 메탈록 사운드로 드림캐쳐만의 스토리를 녹여낸 곡이다.

뮤지코인 관계자는 “매주 새로운 곡을 공개하며 자신이 좋아하는 곡을 공개해줄 수 있냐는 문의도 꾸준히 늘어나고 있다. 드림캐쳐 역시 앨범 품절이 잦아, 팬들이 꼭 함께하고 싶다는 문의가 많았던 곡 중 하나로 꼽힌다”라고 전했다.

뮤지코인은 매주 새로운 공유 옥션을 진행하고 있다. 최종 낙찰자들은 자신이 좋아하는 음악의 공동 주인이 되어 창작생태계를 후원하는 동시에 매달 본인이 보유한 지분만큼의 저작권료 수익을 받아볼 수 있다.

/nyc@osen.co.kr

[사진] 뮤지코인