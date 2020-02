[공식] 방탄소년단, 선주문 402만장 돌파…컴백 D-3부터 신기록 행진

[스포츠조선 백지은 기자] 방탄소년단이 또 다시 새 역사를 썼다.

방탄소년단의 정규4집 '맵 오브 더 솔(MAP OF THE SOUL : 7)' 유통사 드림어스컴퍼니는 이번 앨범이 17일 기준 선주문 402만장을 돌파했다고 밝혔다. 이는 국내외 선주문량 집계 수량으로, 방탄소년단 사상 역대 최다 선주문량이다.

'맵 오브 더 솔 : 7'은 1월 9일 예약 판매 시작 일주일만에 342만장이 팔려나가며 뜨거운 관심을 입증한 바 있다. 그리고 선주문 400만장을 넘기며 역대급 컴백을 기대하게 했다.

'맵 오브 더 솔 : 7'은 지난해 발표한 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'를 잇는 '영혼의 지도' 두 번째 시리즈다.

타이틀곡 '온(ON)'을 비롯해 선공개곡 '블랙스완(Black Swan)', 컴백 트레일러로 선보인 '인터루드 : 섀도우(Interlude : Shadow)', '아우트로 : 에고(Outro : Ego)', '필터(Filter)', '시차', '라우더 댄 밤즈(Louder than bombs)', '욱 (UGH!)', '00:00 (Zero O´Clock)', '이너 차일드(Inner Child)', '친구', '문(Moon)', '리스펙트(Respect)', '위 아 블렛프루프 : 더 이터널(We are Bulletproof : the Eternal)' 등 총 20곡이 수록됐다. 이는 역대 방탄소년단 정규앨범 중 가장 많은 트랙수다.

특히 20번 트랙 '온'은 앨범에는 수록되지 않은 디지털 트랙으로 세계적인 가수 시아(Sia)가 피처링에 참여해 글로벌한 관심을 받고 있다.

방탄소년단은 21일 '맵 오브 더 솔 : 7'을 전세계 동시 공개한다. 또 '온'의 키네틱 매니페스토 필름도 함께 오픈한다. 소속사 빅히트엔터테인먼트는 "'키네틱 매니페스토 필름은 타이틀곡 'ON'의 콘셉트를 가장 잘 나타내는 표현으로, 방탄소년단이 출연하여 퍼포먼스의 정점을 보여주는 타이틀곡 'ON'의 공식 뮤직비디오"라고 밝혀 기대를 고조시켰다.

방탄소년단은 21일(현지시각) 미국 NBC 유명 토크쇼 '투데이쇼'에 출연, 뉴욕 록펠러 플라자에서 생방송 인터뷰를 한다. 또 24일에는 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에서 타이틀곡 무대를 최초로 선보인다.

