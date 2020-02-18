[인사] 헌법재판소 외

입력 2020.02.18 03:00
▲헌법재판소◇선임헌법연구관▷수석부장연구관 김인숙▷선임부장〃 지성수▷국제심의관 겸임 김진욱▷헌법재판연구원 연구교수부장 김경목▷선임헌법연구관 및 헌법재판연구원 기본권연구팀장 조경선▷헌법재판연구원 교육〃 박대규▷선임헌법연구관 김현영 류지현 이재홍◇헌법연구관▷공보관 겸임 김성진◇선임헌법연구관▷기획심의관 겸임 김현영
▲기획재정부◇부이사관 승진▷재정전략과장 고종안◇서기관 승진▷규제개혁법무담당관실 서진호▷연금보건예산과 주휘택▷복지경제과 정지원▷계약제도과 박주언▷재정관리총괄과 이제봉▷재정집행관리과 김동규▷인재경영과 장용희▷기획재정부 이용주▷관세제도과 방우리
▲교육부◇4급〈전출〉▷외교부 서기관 김지연〈전입〉▷서기관 김현진
▲통일부◇부이사관 승진▷정세분석국 정세분석총괄과장 이경◇서기관 승진▷정세분석국 경제사회분석과 백영현▷남북협력지구발전기획단 기획총괄과 이은영
▲행정안전부◇국장급 전보▷국가안보실 선임행정관 임상규▷재난관리정책관 한성원▷안전관리정책관 조상명▷생활안전정책관 구본근▷충청남도 기획조정실장 김하균▷행정서비스 통합추진단장 박덕수◇과장급 전보▷감사담당관 김정훈▷주소정책과장 김창남▷지방자치인재개발원 행정지원과장 최시복▷〃교육총괄〃 임경숙▷과거사관련업무지원단 대일항쟁기강제동원피해지원〃 서권열
▲산업통상자원부◇국장급 승진▷소재부품장비협력관 이원주▷국가공무원인재개발원 파견 박재영◇국장급 전보▷원전산업정책관 김대자◇과장급 전보▷무역정책과장 이귀현▷국가기술표준원 제품안전정책과장 박진서▷세종연구소 파견 권혜진
▲보건복지부◇국장급▷일반직고위공무원 및 국방대(안보과정) 교육훈련 파견근무 정윤순
▲환경부◇국장급 전보▷대변인 정선화▷수자원정책국장 김동진▷전북지방환경청장 정복철▷금강유역환경청장 박하준
▲국토교통부◇국장급 승진▷국토부(교육파견) 엄정희◇부이사관 승진▷주택정책과장 이명섭▷항공안전정책과장 김상수◇과장급 전보▷부동산시장불법행위대응반 조사총괄과장 정승현▷도시재생사업기획단 도시재생경제과장 김동익▷하천계획과장 김보현▷기술정책과장 장순재▷국토지리정보원 국토조사과장 심병섭▷국토지리정보원 국토위성센터장 김혜원▷건설산업과장 최임락
▲중소벤처기업부◇국장급 승진▷중소기업정책관 김대희
▲민주평화통일자문회의〈사무처〉◇과장급 전보▷자문건의과장 박학민▷세종연구소 파견 송순철
▲법제처◇고위공무원 승진▷경제법제국 법제심의관 채향석
▲식품의약품안전처◇국장급 승진 및 파견▷국가공무원인재개발원(교육훈련) 홍헌우◇과장급 전보▷바이오생약국 바이오의약품정책과장 신준수▷위해사범중앙조사단장 한운섭
▲관세청◇국장급▷국가공무원인재개발원 (교육훈련) 서재용
▲조달청◇서기관 승진▷융복합상품구매담당관실 최인승
▲농촌진흥청◇고위공무원 승진▷국립농업과학원 농업공학부장 이강진◇과장급 전보▷국립농업과학원 농업공학부 스마트팜개발과장 성제훈
▲산림청◇고위공무원 승진▷산림보호국장 심상택◇과장급 전보▷대변인 이용석▷기획재정담당관 이종수▷운영지원과장 박동희▷목재산업과장 임영석▷국립산림품종관리센터장 최은형
▲한국토지주택공사◇상임이사▷부사장 겸 기획재무본부장 백경훈▷경영혁신본부장 장충모▷주거복지본부장 서창원
▲한국에너지기술연구원◇전보▷미래에너지연구본부장 양태현▷에너지효율연구본부장 정학근▷경영기획〃 김중보▷행정〃 송욱진▷신재생자원지도연구실장 김현구▷에너지ICT융합연구단장 채수용▷열변환시스템연구실장 신형기▷정책연구〃 이성곤▷기후기술전략〃 배치혜▷예산〃 서범철◇승진▷연구기획조정실장 이원용▷신재생에너지연구소장 곽지혜▷제주글로벌연구센터장 서용석▷태양광연구단장 윤재호▷신재생열융합연구실장 이경호▷ESS연구〃 신경희▷변환저장소재연구〃 여정구▷수소연구단장 김창희▷연료전지연구실장 박구곤▷연료전지실증연구센터장 윤영기▷EMS연구실장 김성일▷신연소발전연구〃 곽영태▷에너지네트워크연구〃 강새별▷미세먼지연구단장 정순관▷청정연료연구실장 박종호▷탄소전환연구〃 박기태▷에너지자원순환연구〃 전상구
▲한남대◇보직 임명▷한남경영혁신원장·한남학술연구원장(겸직) 총장 이광섭▷비서실장 전성우▷감사실장 피용호▷한남경영혁신원부원장·기획조정처장·대학혁신사업단장 진현웅▷기획조정처 부처장 조상민▷교무연구처 부처장 김명준▷산학인재교육원장·IPP일학습사업단장 황철호▷괴테교육혁신원 부원장 이만희▷입학홍보처 부처장 박미랑▷대외협력처 부처장 김기태▷한국어교육원장 백승호▷학생복지처 부처장 유승연▷학생상담센터소장 반신환▷취업·창업처 부처장 김선휘▷외국어교육원장 손민정▷창업지원단 부단장 최종근▷중앙도서관장·중앙박물관장 곽건홍▷산학협력단 부단장 류성한▷공동기기원장 이승호▷LINC+사업단 부단장 하성호▷교직부장 송정근▷DH-SCHOOL 부원장 오성진▷대학원 교학부장 전현철▷기록관리학교육원장·대학원장 조만형▷자연사박물관장 정성은▷평생교육원장 변상형▷생활관장 이병호▷한남사회혁신원장·산학협력부총장 김홍기▷인돈학술원장 최영근
▲JTBC◇보임▷투자담당 이중원
▲KBS▷심의실 심의부장 류송희
▲OBS경인TV▷편성실장 이선희▷제작센터 센터장 황선대▷〃 제작1CP 유진영▷〃 제작2CP 윤경철▷콘텐츠전략국 국장 홍종훈▷〃 콘텐츠제작팀장 공태희▷보도국 인천총국장 김학균▷방송정책TF 국장 김용주▷시청자심의팀장 전광식▷OBSW 국장 신하연
▲YTN▷시청자센터장 김동민▷디지털〃 김용섭▷기획조정실장 노종면▷경영지원실장 이병식▷미디어사업국장 유환홍▷보도제작〃 김선중▷기술〃 조상헌▷해설위원실장 권영희▷글로벌센터장 현덕수〈보도국〉▷편집에디터 홍성혁▷취재〃 김지영▷영상〃 장명호▷편집CP 정유신▷정치부장 임장혁▷통일외교안보〃(겸 YTN남북교류추진단장) 김희준▷경제〃 김기봉▷사회〃 이종구▷문화생활과학〃 박영진▷국제〃 임수근▷앵커팀장 김영수▷편집1부장 한상옥▷〃3〃 유투권▷〃4〃 김종욱▷영상기획팀장 권석재▷영상취재1부장 염덕선▷〃2〃 권한주▷영상편집〃 박진수▷영상아카이브팀장 김태형
▲기획재정부◇부이사관 승진▷재정전략과장 고종안◇서기관 승진▷규제개혁법무담당관실 서진호▷연금보건예산과 주휘택▷복지경제과 정지원▷계약제도과 박주언▷재정관리총괄과 이제봉▷재정집행관리과 김동규▷인재경영과 장용희▷기획재정부 이용주▷관세제도과 방우리
▲교육부◇4급〈전출〉▷외교부 서기관 김지연〈전입〉▷서기관 김현진
▲통일부◇부이사관 승진▷정세분석국 정세분석총괄과장 이경◇서기관 승진▷정세분석국 경제사회분석과 백영현▷남북협력지구발전기획단 기획총괄과 이은영
▲행정안전부◇국장급 전보▷국가안보실 선임행정관 임상규▷재난관리정책관 한성원▷안전관리정책관 조상명▷생활안전정책관 구본근▷충청남도 기획조정실장 김하균▷행정서비스 통합추진단장 박덕수◇과장급 전보▷감사담당관 김정훈▷주소정책과장 김창남▷지방자치인재개발원 행정지원과장 최시복▷〃교육총괄〃 임경숙▷과거사관련업무지원단 대일항쟁기강제동원피해지원〃 서권열
▲산업통상자원부◇국장급 승진▷소재부품장비협력관 이원주▷국가공무원인재개발원 파견 박재영◇국장급 전보▷원전산업정책관 김대자◇과장급 전보▷무역정책과장 이귀현▷국가기술표준원 제품안전정책과장 박진서▷세종연구소 파견 권혜진
▲보건복지부◇국장급▷일반직고위공무원 및 국방대(안보과정) 교육훈련 파견근무 정윤순
▲환경부◇국장급 전보▷대변인 정선화▷수자원정책국장 김동진▷전북지방환경청장 정복철▷금강유역환경청장 박하준
▲국토교통부◇국장급 승진▷국토부(교육파견) 엄정희◇부이사관 승진▷주택정책과장 이명섭▷항공안전정책과장 김상수◇과장급 전보▷부동산시장불법행위대응반 조사총괄과장 정승현▷도시재생사업기획단 도시재생경제과장 김동익▷하천계획과장 김보현▷기술정책과장 장순재▷국토지리정보원 국토조사과장 심병섭▷국토지리정보원 국토위성센터장 김혜원▷건설산업과장 최임락
▲중소벤처기업부◇국장급 승진▷중소기업정책관 김대희
▲민주평화통일자문회의〈사무처〉◇과장급 전보▷자문건의과장 박학민▷세종연구소 파견 송순철
▲법제처◇고위공무원 승진▷경제법제국 법제심의관 채향석
▲식품의약품안전처◇국장급 승진 및 파견▷국가공무원인재개발원(교육훈련) 홍헌우◇과장급 전보▷바이오생약국 바이오의약품정책과장 신준수▷위해사범중앙조사단장 한운섭
▲관세청◇국장급▷국가공무원인재개발원 (교육훈련) 서재용
▲조달청◇서기관 승진▷융복합상품구매담당관실 최인승
▲농촌진흥청◇고위공무원 승진▷국립농업과학원 농업공학부장 이강진◇과장급 전보▷국립농업과학원 농업공학부 스마트팜개발과장 성제훈
▲산림청◇고위공무원 승진▷산림보호국장 심상택◇과장급 전보▷대변인 이용석▷기획재정담당관 이종수▷운영지원과장 박동희▷목재산업과장 임영석▷국립산림품종관리센터장 최은형
▲한국토지주택공사◇상임이사▷부사장 겸 기획재무본부장 백경훈▷경영혁신본부장 장충모▷주거복지본부장 서창원
▲한국에너지기술연구원◇전보▷미래에너지연구본부장 양태현▷에너지효율연구본부장 정학근▷경영기획〃 김중보▷행정〃 송욱진▷신재생자원지도연구실장 김현구▷에너지ICT융합연구단장 채수용▷열변환시스템연구실장 신형기▷정책연구〃 이성곤▷기후기술전략〃 배치혜▷예산〃 서범철◇승진▷연구기획조정실장 이원용▷신재생에너지연구소장 곽지혜▷제주글로벌연구센터장 서용석▷태양광연구단장 윤재호▷신재생열융합연구실장 이경호▷ESS연구〃 신경희▷변환저장소재연구〃 여정구▷수소연구단장 김창희▷연료전지연구실장 박구곤▷연료전지실증연구센터장 윤영기▷EMS연구실장 김성일▷신연소발전연구〃 곽영태▷에너지네트워크연구〃 강새별▷미세먼지연구단장 정순관▷청정연료연구실장 박종호▷탄소전환연구〃 박기태▷에너지자원순환연구〃 전상구
▲한남대◇보직 임명▷한남경영혁신원장·한남학술연구원장(겸직) 총장 이광섭▷비서실장 전성우▷감사실장 피용호▷한남경영혁신원부원장·기획조정처장·대학혁신사업단장 진현웅▷기획조정처 부처장 조상민▷교무연구처 부처장 김명준▷산학인재교육원장·IPP일학습사업단장 황철호▷괴테교육혁신원 부원장 이만희▷입학홍보처 부처장 박미랑▷대외협력처 부처장 김기태▷한국어교육원장 백승호▷학생복지처 부처장 유승연▷학생상담센터소장 반신환▷취업·창업처 부처장 김선휘▷외국어교육원장 손민정▷창업지원단 부단장 최종근▷중앙도서관장·중앙박물관장 곽건홍▷산학협력단 부단장 류성한▷공동기기원장 이승호▷LINC+사업단 부단장 하성호▷교직부장 송정근▷DH-SCHOOL 부원장 오성진▷대학원 교학부장 전현철▷기록관리학교육원장·대학원장 조만형▷자연사박물관장 정성은▷평생교육원장 변상형▷생활관장 이병호▷한남사회혁신원장·산학협력부총장 김홍기▷인돈학술원장 최영근
▲JTBC◇보임▷투자담당 이중원
▲KBS▷심의실 심의부장 류송희
▲OBS경인TV▷편성실장 이선희▷제작센터 센터장 황선대▷〃 제작1CP 유진영▷〃 제작2CP 윤경철▷콘텐츠전략국 국장 홍종훈▷〃 콘텐츠제작팀장 공태희▷보도국 인천총국장 김학균▷방송정책TF 국장 김용주▷시청자심의팀장 전광식▷OBSW 국장 신하연
▲YTN▷시청자센터장 김동민▷디지털〃 김용섭▷기획조정실장 노종면▷경영지원실장 이병식▷미디어사업국장 유환홍▷보도제작〃 김선중▷기술〃 조상헌▷해설위원실장 권영희▷글로벌센터장 현덕수〈보도국〉▷편집에디터 홍성혁▷취재〃 김지영▷영상〃 장명호▷편집CP 정유신▷정치부장 임장혁▷통일외교안보〃(겸 YTN남북교류추진단장) 김희준▷경제〃 김기봉▷사회〃 이종구▷문화생활과학〃 박영진▷국제〃 임수근▷앵커팀장 김영수▷편집1부장 한상옥▷〃3〃 유투권▷〃4〃 김종욱▷영상기획팀장 권석재▷영상취재1부장 염덕선▷〃2〃 권한주▷영상편집〃 박진수▷영상아카이브팀장 김태형