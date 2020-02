"더이상 목소리 안나와" 눈물 쏟으며 떠난 엘턴 존

은퇴 전 마지막 월드 투어 중 폐렴 증상 악화돼 공연 중단

휴식 취한 뒤 콘서트 재개하기로



"최선 다했지만 노래 부를 수 없어… 큰 성원과 사랑 감사" 글 올리자 응원하는 댓글 6000여 개 달려





"목소리가 전혀 나오지 않아요…. 노래를 부를 수가 없네요. 가봐야겠습니다. 죄송합니다."



16일(현지 시각) 영국의 전설적 가수 엘턴 존(73) 콘서트가 열린 뉴질랜드 오클랜드의 마운트 스마트 스타디움. 이날 부르기로 한 25곡 중 16번째 곡인 '대니얼'(1973)을 부르려던 그가 노래를 중단하고 이렇게 말했다. 피아노에 기댄 채 눈물을 흘리며 고개를 젓던 그는 진행 요원의 부축을 받아 공연장에서 퇴장했다. 객석에서는 그의 쓸쓸한 뒷모습을 위로하는 기립박수가 터져 나왔다.





이미지 크게보기 16일(현지 시각) 뉴질랜드 오클랜드에서 열린 콘서트에서 엘턴 존이 공연을 중단한 뒤 진행 요원의 부축을 받고 있다. 고개를 떨군 그에게 관객들이 박수를 보내고 있다(오른쪽 사진). 왼쪽 사진은 9일 미국에서 열린 아카데미 시상식에서 존이 영화 '로켓맨'의 삽입곡을 부르는 모습. /AFP 연합뉴스·엘턴 존 트위터

존이 이날 진행한 공연은 '페어웰 옐로 브릭 로드'다. 그의 마지막 월드 투어 공연으로 기획됐으며, 2018년 9월 미국 펜실베이니아에서 시작돼 올해 말까지 전 세계에서 270번의 콘서트를 연다.



1969년 데뷔한 50년 경력 베테랑이 자신의 마지막 투어 공연을 중단한 건 폐렴 때문이다. 우한 폐렴은 아니다. 현지 언론에 따르면 존은 공연 초반 관객들에게 그가 이날 아침 '보행(步行) 폐렴' 진단을 받았으나 공연을 취소하고 싶지 않았다고 밝혔다. 존은 공연 도중 의료진에게 몸 상태를 점검받기 위해 휴식 시간을 가지면서도 '캔들 인 더 윈드(Candle In The Wind)' '올 더 걸스 러브 앨리스(All The Girls Love Alice)' 등 명곡들을 열창했다. 그는 관객들에게 "얼마나 더 노래를 부를 수 있을지 모르겠다"며 "시도는 하겠지만, 아무것도 남지 않았다"고 말하기도 했다.



존이 앓고 있는 보행 폐렴은 가슴 통증과 인후통, 발열, 기침 등을 동반한다. 일반 폐렴보다 증상이 약해 보통의 경우 입원 치료가 필요하지 않고, 일상생활에 큰 지장을 주지 않아 '보행'이라는 이름이 붙었다.



존은 이날 공연을 중단한 뒤 자신의 소셜미디어에 사과 글을 올렸다. 그는 "오늘 보행 폐렴 진단을 받았지만 여러분에게 가능한 한 최고의 공연을 보여주려 했다"며 "온 힘을 다해 연주하고 노래했지만, 더 이상 노래를 부를 수 없었다"고 했다. 이어 "실망스럽고, 몹시 화가 나고 죄송하다"며 "오늘 밤 공연에서 여러분이 보여준 엄청난 성원과 사랑에 감사하다"고 적었다.



그러자 존을 응원하는 팬들의 글이 쏟아졌다. "목소리가 허락하지 않을 때까지 노래 부른 궁극의 프로" "말도 제대로 하지 못하는 상황에서 환상적인 노래를 불러 경이로웠다" 등의 찬사와 더불어 그의 치유를 바라는 댓글이 존의 트위 터와 인스타그램에 6000여개 달렸다.



현지 언론에 따르면 존은 현재 휴식을 취하고 있으며, 의료진은 그가 건강을 되찾을 수 있다고 판단한 것으로 알려졌다. 존은 이날 콘서트가 열린 뉴질랜드 오클랜드에서 18일과 20일 두 차례 콘서트를 더 진행할 예정이다. 콘서트 관계자는 "현 단계에서는 남은 두 번의 콘서트를 계획대로 열 것"이라고 했다고 외신은 전했다.