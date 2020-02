헨리, 협업 음원 '나이스 싱스' 중국어·영어 버전 공개

헨리·파 이스트 무브먼트

가수 헨리와 재미동포 2명이 주축인 미국의 힙합그룹 '파 이스트 무브먼트', 영국 출신 일렉트로니카 듀오 '알루나조지(AlunaGeorge)'의 협업 음원 '나이스 싱스(Nice Things)'가 공개됐다.



17일 헨리 소속사 몬스터 엔터테인먼트에 따르면 '나이스 싱스'는 지난 7일과 14일 각각 중국어와 영어 버전으로 선보였다. 특히 중국어 버전은 공개된 지 하루 만에 중국의 스트리밍 사이트 넷이즈 차트 3위에 진입했다.



헨리와 함께 작업한 파 이스트 무브먼트는 '라이크 어 G6(Like A G6)'로 빌보드 차트 1위에 올랐다. 알루나조지는 '유 노 유 라이크 잇(You Know You Like It)' 등의 히트곡을 냈다.



파 이스트 무브먼트의 케빈 니시무라는 헨리에 대해 "우리는 헨리의 바이올린, 피아노 연주 실력 뿐만 아니라 한국어, 영어, 중국어로 노래가 가능하다는 점을 눈여겨 보았고 그의 음악적 재능을 느낄 수 있었다"며 "이를 통해 헨리와 함께 창의적인 무언가를 시도해봐야 한다고 생각했다"고 밝혔다.