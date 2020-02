방탄소년단 지민, 상큼한 미소 머금은 '소년X남친美'

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 방탄소년단 지민이 상큼한 소년미를 자랑했다.

15일 휠라(FILA)UK 인스타그램에는 방탄소년단 지민이 화이트 티셔츠와 청바지의 산뜻한 화보가 공개됐다.

화보 속 지민은 진한 색 청바지에 화이트 티셔츠로 상큼한 미소를 머금은 채 풋풋한 소년미와 남친미를 뽐내며 이상적인 황금비율까지 완벽한 핏을 자랑했다.

한편 방탄소년단은 네 번째 정규 앨범 'MAP OF THE SOUL : 7'과 타이틀곡의 키네틱 매니페스토 필름(Kinetic Manifesto Film : Come Prima performed by BTS for Lead Single)을 21일 오후 6시에 전 세계 동시 공개한다. 이어 21일 발매 후 첫 TV 프로그램으로 미국 인기 토크쇼 '투데이 쇼'에 출연한다.

