몬스타엑스 아이엠, 美 첫 정규앨범 'ALL ABOUT LUV'서 스페셜 트랙 전격 공개

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 그룹 몬스타엑스의 아이엠이 미국 정규앨범을 통해 스페셜 트랙을 발표해 화제다.

몬스타엑스가 지난 14일(이하 미국 현지시각) 미국 첫 정규앨범 'ALL ABOUT LUV'(올 어바웃 러브)를 발표하며 글로벌 팬들의 관심을 이끌고 있는 가운데 멤버 아이엠의 스페셜 트랙이 뜨거운 주목을 받고 있다.

익스텐디드 버전(Extended Version)에 특별하게 수록된 아이엠의 스페셜 트랙은 'BESIDE U (feat. Pitbull)(I.M VER)'로, 아이엠은 몬스타엑스의 래퍼로서 강렬한 인상을 남겼다.

세계적인 스타 핏불이 피처링에 참여한 해당 곡에서 아이엠은 트렌디하면서도 여유로운 랩으로 리스너들의 마음을 단숨에 사로잡았다. 매력적인 중저음 보이스를 바탕으로 몬스타엑스의 강한 색깔이 묻어나면서도 특유의 리듬감을 더한 랩은 신선한 매력을 자아냈고, 직접 영어로 된 랩 메이킹에도 참여하며 음악적인 완성도를 한층 높였다. 특히 영어 곡에서는 처음으로 선보이는 랩 파트임에도 불구하고 듣는 이들을 완벽하게 매료시켜 독보적인 재능을 짐작케 했다.

뿐만 아니라 수록곡 'MISBEHAVE'에서는 차분하게 읊조리는 랩으로 반전 매력을 드러냈고, 타이틀 트랙 'YOU CAN'T HOLD MY HEART'를 비롯해 다양한 곡에서 부드럽고 감성적인 보컬 실력을 자랑하며 다재다능한 매력을 뽐냈다.

그간 아이엠은 몬스타엑스의 래퍼이자 팀의 글로벌 활동을 책임지는 숨은 리더로서 다양한 분야를 폭넓게 아우르며 매 순간 뛰어난 역량을 자랑해왔다.

몬스타엑스의 국내 앨범 전곡 랩 메이킹과 함께 자작곡 '어디서 뭐해', 'U R', 일본 앨범 수록곡 'CHAMPAGNE' 등을 수록하며 팀 색깔을 정립하는 데 크게 기여했다. 또한, 유창한 영어 실력으로 별도의 통역 없이 해외 활동에서 다양한 현지 인터뷰를 주도하며 몬스타엑스를 글로벌화하는데 중추적인 역할을 했고, 포브스, 시카고트리뷴, BBC 등과 단독 인터뷰를 진행하기도 했다. 개인 작업 역시 믹스테이프 'Fly with me', 싱글 '마들렌'을 비롯해 미국 차세대 뮤지션 엘헤이와 믹스테이프 'HORIZON'을 꾸준히 발표하며 음악적 스펙트럼을 넓혔다.

여기에 이번 미국 앨범을 통해서 래퍼로서 또다시 인정받으며 큰 관심을 받고 있다. 앞으로 현지에서도 다양한 프로모션에 참여하고 무대에 오르며 더욱 화려한 활약을 보여줄 계획이다. 활동마다 발전하는 '올라운더 아티스트' 아이엠의 성장에 전 세계 음악 팬들의 관심이 집중되고 있다.

한편, 몬스타엑스는 지난 14일 사랑을 테마로 한 미국 첫 정규앨범 'ALL ABOUT LUV'와 타이틀 트랙 'YOU CAN'T HOLD MY HEART'를 발표했다. NBC 채널의 TV쇼 '켈리 클락슨 쇼'를 비롯해 다양한 미국 TV쇼, 라디오 등의 무대에 오르며, LA와 뉴욕에서 팝업스토어 'AAL 팝-업 익스피리언스'를 오픈하는 등 활발한 현지 프로모션에 나선다.

olzllovely@sportschosun.com