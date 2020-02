'기생충' 각본집·스토리북 열풍 2위로 껑충

'기생충' 아카데미 4관왕에 각본집 판매량 급증

[서울=뉴시스] 신효령 기자 = 아카데미 4관왕을 거머쥔 봉준호 감독의 '기생충'이 출판계를 휩쓸었다.



교보문고 5~11일 베스트셀러 차트에서 '기생충 각본집&스토리보드북 세트'(전2권)는 47위로 진입했다.



예스24와 인터파크도서에서는 베스트셀러 2위에 올랐다. 알라딘에서 '기생충' 각본집 세트는 아카데미 수상 소식이 전해진 뒤 현재까지 3000권이 넘게 팔렸다.



지난해 9월 출간된 이 책은 봉준호 감독이 직접 쓴 각본과 스토리보드, 봉 감독의 창작 과정과 영화세계를 묻는 인터뷰, 미공개 장면 등이 담겼다.가수 양준일의 에세이 열풍도 거세다. '양준일 MAYBE: 너와 나의 암호말'은 예스24와 인터파크도서에서 2주째 베스트셀러 1위를 달렸다.



'흔한남매' '추리 천재 엉덩이 탐정' 등 아동 도서의 인기가 계속됐다. '지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식: 제로편' '1일 1페이지, 세상에서 가장 짧은 교양 수업 365' '팩트풀니스' 등 인문 분야 책도 독자들의 사랑을 받았다.



◇예스24 주간 베스트셀러

1. 양준일 MAYBE 너와 나의 암호말(양준일·아이스크림, 모비딕북스)

2. 기생충 각본집&스토리보드북 세트(봉준호·한진원·김대환·이다혜, 플레인)

3. 흔한남매3(트롤·미래엔아이세움)

4. 추리 천재 엉덩이 탐정9(트롤·미래엔아이세움)

5. 1일 1페이지, 세상에서 가장 짧은 교양 수업 365(데이비드S. 키더·노아D. 오펜하임, 위즈덤하우스)

6. 지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식 제로(채사장, 웨일북)

7. 마법천자문 47(김현수 글·홍거북 그림, 아울북)

8. 에이트(이지성·차이정원)

9. 하버드 상위 1퍼센트의 비밀(리커버 에디션)(정주영·한국경제신문)

10. 스스로 행복하라(법정·샘터)



◇인터파크도서 주간 베스트셀러

1. 양준일 MAYBE 너와 나의 암호말(양준일·아이스크림, 모비딕북스)

2. 기생충 각본집&스토리보드북 세트(봉준호·한진원·김대환·이다혜, 플레인)

3. 하버드 상위 1퍼센트의 비밀(리커버 에디션)(정주영·한국경제신문)

4. 에이트(이지성·차이정원)

5. 추리 천재 엉덩이 탐정9(트롤·미래엔아이세움)

6. 지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식 제로(채사장, 웨일북)

7. 친절한 대학의 다시 배우는 영어교실 2(이상현·길벗)

8. 1일 1페이지, 세상에서 가장 짧은 교양 수업 365(데이비드S. 키더·노아D. 오펜하임, 위즈덤하우스)

9. 흔한남매3(흔한남매·미래엔아이세움)

10. 아내를 모자로 착각한 남자(올리버 색스·알마)



◇교보문고 주간 베스트셀러

1. 흔한남매3(흔한남매·미래엔아이세움)

2. 지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식: 제로 편(채사장·웨일북)

3. 추리 천재 엉덩이 탐정9(트롤·미래엔아이세움)

4. 지쳤거나 좋아하는 게 없거나(글배우·강 한별)

5. 1일 1페이지, 세상에서 가장 짧은 교양 수업 365(데이비드 S. 키더·위즈덤하우스)

6. 하버드 상위 1퍼센트의 비밀(리커버 에디션)(정주영·한국경제신문)

7. 팩트풀니스(한스 로슬링·김영사)

8. 에이트(이지성·차이정원)

9. 데미안(리커버 한정판)(헤르만 헤세·더스토리)

10. 아내를 모자로 착각한 남자(개정판)(올리버 색스·알마)