몬스타엑스, 오늘 美 첫 정규앨범 전세계 동시 발매..핏불·윌아이엠 참여

[OSEN=지민경 기자] 몬스타엑스의 미국 첫 정규앨범 'ALL ABOUT LUV'(올 어바웃 러브)가 오늘 전 세계 동시 발매되었다.

몬스타엑스의 첫 영어 앨범으로 기록될 'ALL ABOUT LUV'은 총 11곡이 수록되며, 보너스 트랙이 들어간 'ALL ABOUT LUV

(Extended Version)'도 동시 발매 된다.

이번 앨범은 타이틀에서도 드러나듯 ‘사랑’을 테마로 한 곡들로 구성 되어 있으며, 앨범의 타이틀 트랙은 'YOU CAN’T HOLD MY HEART'이다. 또, 주요 곡 'Beside You'에는 세계적인 팝 아티스트 핏불(Pitbull)이 피처링 아티스트로 참여했으며, (Extended Version) 앨범의 보너스 트랙으로 수록된 곡 'Beside You'는 몬스타엑스의 멤버 I.M.이 래퍼로 참여한 버전으로 감상할 수 있다.

선공개 발매되었던 싱글 곡 'WHO DO U LOVE?'에는 프렌치 몬타나(French Montana)가 피처링 아티스트로 참여했고, 윌.아이.엠(will.i.am)이 리믹스 아티스트로 참여하는 등 세계 최대의 음악 시장인 미국 진출에 손색없는 앨범으로 완성되었다. 동시에 해당 곡은 미국 현지의 인기 드라마 'Riverdale (리버데일)'의 2월 12일 에피소드에 사용되어 현지 팬들 사이에서 큰 화제가 됐다.

앨범 발매와 미국 현지 활동을 기념하여, 몬스타엑스는 LA와 뉴욕 두 도시에서 진행되는 팝업스토어 'AAL 팝-업 익스피리언스'(AAL POP-UP Experience)를 통해서 현지 팬들을 만날 예정이다. 오늘 14일에는 미국 LA 타워 레코즈(Tower Records)에서,

20~22일에는 뉴욕 라이브네이션 스토어(Livenation Store)에서 팝업스토어를 오픈해 새 앨범 발매의 기쁨을 팬들과

나눈다.

한편, 국내의 모든 음원 서비스 사이트를 통해서도 몬스타엑스의 앨범 'ALL ABOUT LUV', 'ALL ABOUT LUV (Extended

Version)'을 감상할 수 있다. /mk3244@osen.co.kr