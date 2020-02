[공식] 사이로, 13일 데뷔앨범 '그림' 발매…'인디계 아이돌' 출격

[스포츠조선 백지은 기자] '인디계 아이돌' 사이로의 새 앨범이 드디어 베일을 벗는다.

하이업 엔터테인먼트 측은 "사이로의 첫번째 미니앨범 '그림(Miss)'이 오늘(13일) 오후 6시 발매된다"고 밝혔다.

사이로가 데뷔 1년만에 선보이는 첫 미니앨범 '그림'은 사이로의 음악적 역량과 매력을 듬뿍 담은 작품이다. 사이로는 이번 앨범을 통해 대중 및 팬들과 더 가깝고 적극적으로 소통하며 활발히 활동할 예정이다.

사이로의 첫 미니앨범 '그림'에는 총 5곡이 수록돼 있으며, 동명의 타이틀곡 '그림'은 한때 사랑했던 연인이 과거의 아름다웠던 모습을 그리워하고, 또 그 시절을 회상하며 다시금 그리는 마음을 표현한 곡이다.

또 '그림'은 사이로 두 멤버 장인태, 조현승이 직접 작사, 작곡에 참여하며 '싱어송라이터'로서의 능력을 발휘한 곡이며, 사이로만의 애절한 감성과 유니크한 음색이 잘 돋보이는 발라드로 완성됐다.

'훈남 듀오', '운명의 쌍둥이' 등의 수식어를 얻으며 인디계에서 활발한 활동을 펼치고 탄탄한 팬덤을 형성해 온 사이로는 최근 새 앨범 발매 소식을 전한 후 많은 네티즌들의 열렬한 응원을 받고 있다. 특히 사이로가 젝스키스 데뷔일인 '1997년 4월 15일' 생이라는 사실이 알려져 각종 인터넷 커뮤니티 사이트 및 SNS 등에서 화제를 모았으며, 장인태의 훈훈한 '남친짤' 역시 많은 여성 네티즌들의 '입덕'을 부르는 등 뜨거운 반응을 얻은 바 있다.

사이로는 '인디 그룹'임에도 불구하고 이례적으로 탄탄한 팬덤을 보유하고 있을 뿐 아니라 장인태,조현승 두 멤버 모두 독보적 비주얼을 자랑한다는 점에서 '인디계 아이돌'로 평가받고 있다. 또한 이번 '그림'을 통해 활동 영역을 넓히고 많은 팬들을 만나겠다는 계획이다.

사이로는 1997년 4월 15일생의 '동갑내기 듀오'로, 만남 사이로 오가는 감정과 생각을 음악으로 표현하는 뮤지션 팀이다. 지난 해 데뷔 싱글 '그때, 우리 사랑했을 때'로 가요계에 등장했으며 'Take Me There', '야광별', '우리 둘 사이로' 등의 곡을 발표하며 꾸준히 활동해 왔다.

사이로의 첫 미니앨범 '그림'은 오는 13일 오후 6시 각종 음원사이트 등을 통해 발매된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com