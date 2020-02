세계적 전염병 학자들 “中이 바이러스 정보 늑장 공개, 문제 키워”

WHO 공표한 공식명칭 ‘코로나19’도 적절치 않아 문제제기



세계보건기구(WHO)에서 활동하는 전염병 분야의 세계적인 학자들이 중국 당국의 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나 19) 관련 정보 늑장 공개를 강하게 비판했다. 또 WHO가 정한 ‘코로나19’라는 공식 명칭에 대해서도 문제를 제기했다.



싱가포르 소재 듀크-NUS 의대의 린파왕과 대니얼 앤더슨 교수, 같은 대학의 보건연구소 소속 마이클 머슨, 호주 커틴대의 존 매켄지 교수는 11일(현지시각) 의학전문지 랜싯에 기고한 '헨드라부터 우한까지:떠오르는 동물성 바이러스에 대한 대응에서 배운 것(From Hendra to Wuhan: what has been learned in responding to emerging zoonotic viruses)'이란 제목의 공동서한에서 중국을 비판했다.





배양된 신종 코로나바이러스를 광학현미경으로 관찰한 모습. /NEJM 논문 발췌

이들은 서한에서 중국 당국 측이 코로나19에 대한 정보를 너무 늦게 공개해 결과적으로 사태 해결에 걸림돌을 만들었다고 지적했다. 중국 전문가팀이 환자들의 폐 조직에서 사스(SARS·중증호흡기증후군)와 유사한 바이러스 초기 염기서열 데이터를 확보한 날짜는 지난해 12월 26일었다.



문제는 중국이 바이러스 유전체 염기 서열 정보를 1월 12일에야 국제 학계에 공개했다는 점이다. 학자들은 서한에서 "염기 서열 정보는 신속한 대응에 필수적"이라면서, 그런데도 중국이 관련 정보를 너무나도 늦게 공개했다고 비판했다. 중국 초기 염기 서열 데이터를 지난해 12월 26일 확보해놓고도 무려 17일 뒤에야 이를 공개했다는 것이다.



이들은 중국의 이같은 늑장 공개는 전염병 대응 문제에 있어 중요한 의문을 제기하고 있다며, 한 국가의 전문가 팀이 질병의 원인균을 공식적으로 확인하기 전에 초기 자료를 공개할 필요가 있는 것인지에 대한 논의가 필요하다고 지적했다.



학술발표를 위해서는 명확한 과학적 규명이 중요하지만 수많은 사람들의 목숨이 달린 전염병 확산사태에서는 신속한 정보 공개가 중요하다는 이야기이다.



한편 학자들은 질병의 '명칭' 문제도 제기했다. 질병의 명칭은 바이러스 학자 뿐만 아니라 대중과의 효과적인 커뮤 니케이션을 위해서도 중요하다는 것이다. 그러면서 신종 코로나 바이러스의 명칭을 '우한'에서 따온 '한(Han)'이 포함된 '한급성호흡기증상코로나바이러스(Han acute respiratory syndrome coronavirus· HARS-CoV)로 제안했다.



그러나 WHO는 지난 11일 신종 코로나 바이러스의 공식명칭을 'COVID 19'로 명명한 바있다.