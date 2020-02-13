[인사] 농림축산식품부 외

입력 2020.02.13 03:49
▲농림축산식품부◇과장 승진 및 파견▷농어업·농어촌특별위원회 사무국 총괄기획팀장 서정호▷세종연구소(교육파견) 이종태◇과장직위 승진▷농업통상과장 김소형▷국립종자원 경북지원장 안완기◇과장급 전보▷친환경농업과장 김철▷지역개발과장 송태복▷축산경영과장 박홍식▷축산환경자원과장 정경석▷농림축산검역본부 운영지원과장 이상혁▷농림축산검역본부 수출지원과장 김정빈
▲광주문화재단◇전보▷정책기획실장 박강배▷문화사업실장(직무대리) 곽규호▷미디어아트창의도시사업단장 김지원▷빛고을시민문화관장 김영순▷전통문화관장 김홍석▷경영지원팀장 정혜영▷기획홍보팀장 강현미▷정책연구교류팀장 박경동▷회계관리팀장(직무대리) 선미영▷시민문화관광팀장 이창호▷문화예술지원팀장 이종수▷문화예술교육팀장 이유진▷창조협력팀장 정진경▷사업운영팀장 유은형▷공연전시운영팀장 정연주▷무대예술팀장 윤장하▷기획운영팀장(직무대리) 박희순▷무등사업팀장 오훈
▲안양대◇보직 변경▷학생지원처장 홍성만▷글로벌경영학과장 윤재희▷컴퓨터공학과장 박성순▷디지털미디어디자인과장 양진식▷대학·대학원(교직) 주임교수 성소영▷대학원 행정학과 주임교수 홍성만▷경영행정대학원 행정학과 주임교수 홍성만▷산학협력단장 박경수▷ICT SW&Design 교육연구소장 양진식
▲신아일보▷경영지원국 부장 이승매