"깨닫지 못한 사생활 이슈, 도와줘"..양준일, 유튜브 영상 급하게 삭제(전문)[종합]

[OSEN=하수정 기자] 가수 양준일이 유튜브 채널에 영상을 올렸다가 빠르게 삭제한 가운데, "미처 깨닫지 못한 사생활 이슈가 있었다"며 도와달라고 했다.

양준일은 12일 자신이 운영하는 유튜브 채널에 'You Humble me'라는 영상을 게재했지만, 곧바로 삭제 돼 궁금증을 자아냈다.

이날 양준일은 인스타그램에 "정말 죄송하다"며 "이 영상 속에 내가 깨닫지 못한 사생활 이슈가 있었고, 그런 이유로 영상을 내리게 됐다"고 밝혔다.

이어 "내 실수를 바로 잡을 수 있도록 도와달라. 이 영상과 관련된 사진과 비디오 등 모두 내려주시길 부탁드린다"며 "항상 여러분들의 지지와 도움에 감사 드린다. 정말 죄송하고 사랑한다"라는 글을 남겼다.

현재 유튜브 채널에서 삭제된 이 영상에는 개인 정보가 담겨 있었던 것으로 알려졌다. 개인 정보는 타인에게 알려지면 안 되는 민감한 내용이기 때문에, 양준일이 이를 발견하자마자 재빨리 영상을 삭제한 것으로 보인다. 이에 팬들도 양준일의 글을 접한 뒤, 자발적으로 해당 영상과 캡처 이미지 등을 없애고 있다.

한편, '90년대 GD' 양준일은 오는 29일 개최 예정이었던 북콘서트를 취소했다. 최근 출간을 알린 양준일의 에세이 '양준일 MAYBE 너와 나의 암호말'을 소개하고 팬들을 위한 노래도 준비했지만, 신종 코로나 바이러스 감염증(우한 폐렴) 여파로 취소를 결정했다.

다음은 양준일이 SNS에 남긴 글 전문

I'm SOO SORRY ㅜㅜ

There is a privacy issue with the (You Humble me) video that I didn't realize.

This video

has been taken down for this reason.

Please HELP ME CORRECT my mistake!!!

Please take down all related pics, videos, etc... with this video.

Thank U for all ur SUPPORT!!!

I'm VERY SORRY ㅜㅜ

LOVE JIY

#양준일 #JIY

#9119 #jiyofficial

정말 죄송하다.

'You Humble me' 영상 속에 제가 알아차리지 못한 사생활 이슈가 있었고, 그런 이유로 영상을 내리게 됐다. 내 실수를 바로잡을 수 있도록 도와달라. 이 영상과 관련된 사진과 비디오 등 모두 내려주시길 부탁드린다.

항상 여러분들의 지지와 도움에 감사 드린다.

정말 죄송하고 사랑한다.

/ hsjssu@osen.co.kr

[사진] OSEN DB, 양준일 SNS