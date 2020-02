트럼프, 공화당 뉴햄프셔 경선서 가볍게 승리... 득표율 85% 넘어

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지 시각) 공화당 대선 뉴햄프셔주 프라이머리(예비선거)에서 압도적인 지지를 받으며 가볍게 승리했다.



뉴욕타임스(NYT)는 이날 개표율 85% 기준 트럼프 대통령이 득표율 85.5%를 기록했다고 전했다. 유일한 경쟁자로 꼽히는 빌 웰드 전 매사추세츠 주지사는 9.2% 지지율을 기록했다.





도널드 트럼프 미국 대통령이 10일 뉴햄프셔 예비선거를 하루 앞두고 백악관에서 주지사들을 대상으로 경제 정책을 설명하고 있다. /AP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 공화당 프라이머리는 뒷전으로 미뤄두고, 같은 날 벌어진 민주당 대선 프라이머리를 조롱하는 여유를 보였다.



민주당 대선 경선에서 폭풍의 눈으로 떠오른 피트 부티지지 전 인디애나 사우스벤드 시장에게는 ‘부트에지에지(Bootedgeedge)가 오늘밤 꽤 잘하고 있다"고 했다. 지중해 몰타 지역 성을 가진 부티지지 후보 이름이 발음하기 어려운 점을 꼬집어 비웃은 것.



이날 뉴햄프셔에서 고전하며 사실상 뒷전으로 밀려난 민주당 엘리자베스 워런 상원의원을 향해선 "워런은 오늘 정말 최악의 밤을 보내고 있다"고 비꼬았다.



트럼프 대통령은 뉴햄프셔 경선에 참여하지 않은 중도 성향 민주당 후보 마이클 블룸버그 전 뉴욕 시장도 거론하며 "미니 마이크에게 매우 아쉬운 밤"이라고 업신여겼다. ‘미니 마이크’는 키가 작은 블룸버그 전 시장을 트럼프 대통령이 얕보며 부르는 별명이다.



상대방에 대한 오만방자한 태도와 상관없이 트럼프 대통령은 공화당 대선 경선에서 종횡무진하고 있다. 지난 3일 첫 경선이었던 아이오와 코커스(당원대회)에서는 개표 25분 만에 트럼프 대통령의 승리를 전하는 보도가 나올 정도로 압도적인 지지율을 기록했다. 당시 득표율은 약 97%였다.



한편 이날 민주당 대선 뉴햄프셔주 프라이머리에서는 버니 샌더스 상원의원이 1위를 차지하며 잠재적인 ‘트럼프 대항마’로 떠올랐다. 샌더스 상원의원은 승리 직후 연설에서 지지자들을 향해 "이번 승리는 트럼프 대통령 시대를 끝내기 위한 시작(the begin ning of the end for Donald Trump)이 될 것"이라고 강조했다.



강성 진보 성향의 그는 이어 억만장자인 트럼프를 포함한 부유층을 겨냥해 "우리는 부자만이 아니라 모두를 위해 움직이는 경제를 갖게 될 것"이라고도 말했다.



민주당과 공화당 대선 후보 경선은 22일 네바다 코커스(당원 대회)와 29일 사우스캐롤라이나 프라이머리로 이어진다.