'기생충' 가족이 본 '피자 박스' 영상 주인공 “작년 기생충팀이 저작권 문의”

영화 '기생충'이 아카데미를 석권하며 의외의 인물이 화제가 되고 있다. 바로 주인공(김기택·송강호 분) 가족이 피자 박스 접기 아르바이트를 할 때 봤던 유튜브 영상의 실제 주인공이다.



서울의 작은 반지하에 살고 있는 김씨 가족은 돈벌이를 위해 인근 식당의 피자 상자를 접는 아르바이트를 한다. 이때 아들 기우(최우식 분)는 브리아나 그레이(Breanna Gray)가 빠른 속도로 상자를 접는 영상을 보여주며 오늘 안에 많은 피자 상자를 다 접을 수 있다고 말한다.





영화 ‘기생충’에서 브리아나 그레이가 올린 피자 박스 접기 영상을 보면서 아르바이트를 하는 기택의 가족.

이 영상은 4년 전인 2015년 9월, '가브리엘피자'에서 일하던 그레이가 올린 영상으로, 그는 단 2초만에 피자박스를 접는 내공을 보여준다. 이 영상은 3주 만에 110만회의 조회 수를 기록했고, 미국 유명 토크쇼인 NBC '엘렌 드제너러스 쇼'의 제작진까지 관심을 갖는 등 크게 화제가 됐다.



그레이는 지난해 영화 '기생충' 팀으로부터 연락을 받았다. 이 관계자는 그레이가 피자 박스를 접는 영상을 영화에 넣어도되는지 물었다. 당시 그레이는 봉준호 감독이 누구인지, 영화가 얼마나 큰 상을 받게될 지 전혀 몰랐다고 한다.



'기생충'이 아카데미영화상 시상식에서 작품상 등 4개 부문 상을 수상한 직후인 11일, 그레이는 4년 만에 다시 피자 박스를 접는 영상을 올렸다. 18초 길이의 영상에서 그레이는 2초 만에 피자 박스를 접어낸다. 이 짧은 동영상은 업로드 하루 만에 6만명 가까운 사람이 시청했다.





2015년 피자박스 사이에서 포즈를 취한 브리아나 그레이./오타와선

가브리엘피자를 떠나 현재는 이벤트 매니저로 일하고 있는 그레이는 육아휴직 중이다. 영화 팬들의 관 심이 이어지자 12일, 지난 며칠 동안 쏟아진 질문에 답하는 6분 20초 짜리의 영상을 공개했다.



영화 팬들은 "그녀가 오스카의 위너다"(She is the Oscar winner.), "그녀는 오스카를 위한 계획이 있었다"(She had a plan for the Oscars.), "참으로 시의적절한 업로드다" 등 영화 속 명대사를 패러디한 댓글을 남겼다.