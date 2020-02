트럼프 지지자들 "펠로시를 감옥에"… 부흥회 하듯 열광

[뉴햄프셔 경선 앞서 세몰이… 조의준 특파원 르포]

트럼프, 민주당 혼란 틈타 등판

실내 경기장 모인 12000여명, 축구 응원하듯 "트럼프" 외쳐



민주 주자들은 바닥민심 투어





10일(현지 시각) 미 뉴햄프셔주(州) 맨체스터의 서던 뉴햄프셔대학(SNHU) 실내경기장은 도널드 트럼프 미 대통령 지지자들의 '부흥회' 현장 같았다. 상원에서 지난 5일 탄핵안이 최종 부결된 후 처음으로 열린 트럼프 대통령의 대선 캠페인 현장인 이곳은 끝없이 밀려드는 트럼프 지지자들로 가득 찼다. 11일 열리는 미국 대선 두 번째 경선인 뉴햄프셔 프라이머리(예비선거)를 앞두고 민주당 대선 주자들의 흥행을 꺾기 위해 트럼프 대통령이 직접 선거 유세로 맞불을 놓은 것이다.



영하를 오가는 날씨에 비가 내리는데도 SNHU 경기장 앞엔 새벽부터 수천 명의 사람이 오후 7시에 열리는 연설을 보기 위해 모여들었다. 쏟아져 들어오는 지지자들로 경기장은 1만2000여석이 가득 차 오후 7시가 되자 문을 닫았다. 경기장에 들어오지 못한 1000여명의 지지자가 경기장 앞 광장에 설치된 전광판으로 연설을 봤다. "트럼프" "트럼프"를 외치며 마치 축구 응원을 하듯 펄쩍펄쩍 뛰기도 했다.



트럼프는 이날 뉴햄프셔주 슬로건인 "자유롭게 살든가 아니면 죽든가!"를 외치며 지지자들을 흥분시켰다. 뉴햄프셔는 1776년 영국에서 맨 처음 독립을 선언한 주다. 심지어 안전벨트도 자유를 구속한다는 이유에서 성인에겐 의무화하지 않는다. 트럼프가 올 대선 구도를 '자유 대(對) 사회주의'의 대결로 짠 것을 감안하면 뉴햄프셔만큼 트럼프에게 상징적인 곳이 없다. 2016년 대선에서 트럼프는 이곳에서 47.25%를 얻어 힐러리 클린턴 민주당 후보(47.62%)에게 0.37%포인트 차로 아깝게 패했다.





도널드 트럼프 미 대통령이 10일(현지 시각) 뉴햄프셔주 맨체스터의 서던 뉴햄프셔대학(SNHU) 실내경기장에서 선거 유세를 하기 위해 단상에 오르자 지지자들이 환호하고 있다. 트럼프 대통령의 이날 유세는 미 대선의 두 번째 경선인 뉴햄프셔 프라이머리를 하루 앞두고 열린 것이다. /EPA 연합뉴스

그는 이날 연설에서 "탄핵 사기극에서 완전한 무죄를 받았다"며 "민주당은 자신들이 무엇을 하는지 모른다. 심지어 자신들의 표도 못 센다"고 했다. 지난 3일 열린 대선 첫 경선인 아이오와 코커스(당원대회)에서 개표 집계에 문제가 생겨 민주당이 사흘 동안이나 결과 발표를 하지 못한 것을 조롱한 것이다.



트럼프 대통령은 이날 자신의 탄핵을 추진한 낸시 펠로시 민주당 하원의장에 대해 "생큐 낸시"라며 "덕분에 우리는 최고의 여론조사 숫자를 가졌다"고 했다. 탄핵 이후 지지층 결집으로 자신의 지지율이 올라간 것을 말한 것이다. 이에 일부 지지자들을 "그녀를 감옥에(Lock her up)!" "오물을 청소하라(Drain the swamp)!" 등의 구호를 외쳤다. "그녀를 감옥에!"는 트럼프 지지자들이 2016년 힐러리를 향해 썼던 구호인데, 이제 대상이 펠로시로 바뀐 것이다.





트럼프의 대규모 세몰이에 민주당 후보들은 밑바닥 훑기로 맞섰다. 자칭 '사회주의자'로 미국 좌파의 아이콘인 버니 샌더스 상원의원은 이날 '내슈아' 지역의 한 쇼핑몰에서 열린 집회에서 "우리에겐 미국 역사상 가장 많은 자원봉사자가 있다"며 "지난 토요일(8일) 하루에 (자원봉사자들이) 뉴햄프셔주 가구 20%의 문을 두드리고 방문했다"고 말했다. 그는 "다른 후보들이 억만장자의 후원을 받을 때, 나는 개인당 평균 18달러의 후원금을 150만명으로부터 받았다"고도 했다. 조 바이든 전 부통령과 피트 부티지지 전 인디애나주 사우스벤드 시장 등 유력 경쟁자가 억만장자 기업인 등으로부터 선거자금을 받은 것을 비판한 것이다.



부티지지 전 시장이 교외 지역인 밀퍼드에서 연 집회엔 약 800명의 주민이 체육관을 가득 채웠다. 주변에 인가를 찾기 힘든 시골이었지만 아이오와 코커스에서 깜짝 1위를 한 '떠오르는 스타' 부티지지를 보기 위해 사람들이 버스까지 타고 몰려든 것이다. 부티지지는 이 자리에서 선두 다툼을 벌이는 샌더스 의원을 겨냥해 "(전 국민 의료보험·무상 대학교육 등) 샌더스의 공약은 모든 미국인이 공유하는 이상(적인 정책)"이라면서도 "그러나 우리는 그렇게 되기 위해 얼마나 돈이 드는지 설명할 수 있어야 한다"고 말했다. 샌더스 공약은 현실화될 수 없는 꿈일 뿐이란 것이다.



이날 발표된 보스턴글로브 여론조사에선 뉴햄프셔 지역에서 샌더스가 27%의 지지를 얻어 부티지지(19%)를 8%포인트 차로 제쳤다. 에이미 클로버샤 상원의원(14%)이 3위로 뛰어올랐고, 조 바이든 전 부통령과 엘리자베스 워런 상원의원은 12%로 4위를 기록했다.