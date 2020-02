한국당, 페이스북코리아 박대성 부사장 등 10번째 인재영입

김보람 인사이트컴퍼니 최고콘텐츠책임자, 백현주 동아방송예술대 초빙교수도 영입





자유한국당 황교안(왼쪽 둘째) 대표가 11일 오전 의원회관에서 열린 영입 인사 환영식에서 촬영에 응하고 있다. 왼쪽부터 김보람 인사이트컴퍼니 최고콘텐츠책임자, 황 대표, 백현주 동아방송예술대학교 초빙교수, 박대성 페이스북코리아 부사장/연합뉴스

자유한국당이 11일 박대성(40) 페이스북코리아 대외정책 부사장, 김보람(37) 인사이트 컴퍼니 최고콘텐츠책임자(CCO), 백현주(46) 동아방송예술대 초빙교수 등 3명을 영입했다. 한국당은 이날까지 4·15 총선을 위해 총 10명을 영입했다.



박 부사장은 방송통신위원회 인터넷상생발전협의회 자문위원과 미국 공화당 전국위 전국위원 보좌역과 상원의원 선거본부장 등을 지냈다. 김 최고콘텐츠책임자는 부산국제광고제 영스타스 심사위원특별상과 서울시장 및 대통령 표창 등을 수상했다. 백 교수는 서울신문 NTN 대표이사를 지냈으며, 연예 뉴스 전문 취재기자로 한류 관련 대중문화 뉴스를 보도해왔다고 한국당은 소개했다.



박 부사장은 이날 의원회관에서 열린 영입식에서 "4차 산업혁명을 주도하는 나라가 차후 세계를 주도하는데, 우리나라 현실은 심각하다"며 "정부의 IT정책이 시대에 뒤떨어지고 기업 혁신을 가로막고 있기 때문"이라고 했다. 이어 "기업 혁신의 씨앗을 뿌리려면 자유로운 시장 환경이 필요하다"며 "혁신이 만들어지는 IT 시장에서의 경험으로 한국당이 총선에서 승리하게 힘을 보태겠다"고 했다. 김 최고콘텐츠책임자는 "12년간 광고홍보 마케팅 콘텐츠 뉴미디어에서 사람들이 뭘 원하는지 파악하고 소통으로 이해시키는 일을 했다"며 "이제 그 역할을 국민과 정치 가운데에 서서 하겠다"고 했다. 백 교수는 "황교안 대표가 목숨 걸고 보여준 리더십에 감동받았다"며 "국민 한 사람으로서 응원했던 터라 보수를 재건하는 일에 함께 해야겠다고 마음먹었다"고 했 다.



영입식에 참석한 황 대표는 "박 부사장과 김 최고콘텐츠책임가는 IT 분야에서 탁월함을 인정받은 청년 아이티 전문가"라며 "저도 예전에 IT 관련 컴퓨터수사부 부장검사로 있었다"고 했다. 그러면서 "당이 변화를 위해 부단히 노력하지만 안에서 보는 시각만으로는 한계가 있다"며 "당 밖에 계신 여러분들이 계속 당에 들어와 함께 변화를 만들어야 한다"고 했다.









관련기사를 더 보시려면, 한국당 영입한 송한섭, '20년 식물인간' 행세 밝혀낸 일화 화제 연선옥 기자