국제영화상 거머쥐고 "오늘밤에 한잔"… 감독상까지 받자 "내일까지 마시겠다"

[기생충, 아카데미 4관왕]

- 할리우드 들었다놨다, 봉준호의 입

"타란티노 형님, 정말 사랑한다… 톱으로 트로피 잘라 나누고파"





"한국 영화는 왜 20년 동안 아카데미상 후보에도 못 올랐을까"란 미국 대중문화잡지 '벌처' 기자의 질문에 봉준호 감독이 내놓은 대답은 단 네 어절이었다. "They are very local." 아카데미상을 두고 '로컬', 지역 영화제라고 일축한 것이다. 그의 '로컬' 발언은 미국 할리우드를 뒤흔들었다. 아카데미상이 얼마나 자국 중심적인지를 간결하게 일깨웠기 때문이다.



봉준호 감독의 입담은 이후에도 줄곧 할리우드를 들었다 놨다 했다. 지난달 5일 골든 글로브 외국어영화상을 받았을 때 봉 감독은 "자막이라는 1인치 장벽을 뛰어넘으면 우리는 훨씬 더 많은 영화를 즐길 수 있다"고 했다. 미국의 보수적인 관객들이 자막이 있는 외국어 영화를 잘 보지 않는 것을 겨냥한 말이었다. 일부에선 올해 아카데미 측이 외국어영화상(Foreign Language Film)의 명칭을 '국제극영화상(Best International Feature Film)'으로 고친 것을 두고 "봉준호의 꼬집음이 먹힌 것 아니냐"는 분석까지 내놨을 정도다. 실제로 9일(현지 시각) 국제극영화상을 받고 봉 감독은 "이 상의 이름이 바뀌고 그 첫 상을 받게 돼 영광스럽다. 아카데미가 추구하는 방향에 지지와 박수를 보낸다"고 했다.



골든글로브상을 받은 직후 한 발언도 화제였다. 그는 "(이 영화는) 가난한 자와 부자, 자본주의에 관한 얘긴데 미국이야말로 자본주의의 심장 같은 나라니까 논쟁적이고 뜨거운 반응이 있을 수밖에 없단 생각이 들었다"고 했다.



한국의 힘을 강조한 발언도 눈길을 끈다. 골든 글로브 시상식 레드카펫에선 "내가 골든 글로브에 와 있긴 하지만 BTS의 힘은 저의 3000배가 넘는다. 한국은 그런 멋진 아티스트들이 많이 나올 수밖에 없는 나라"라고 했고, 작년 5월 칸 영화제에서 황금종려상을 받았을 땐 "올해가 한국영화 100주년이다. 한국엔 김기영 감독 같은 위대한 마스터가 있다"고도 했다. 위트와 농담도 잊지 않았다. 아카데미 국제극영화상을 받은 뒤 그는 영어로 "I'm ready to drink tonight(한잔 걸쳐야겠다)!"라고 했고, 감독상을 받고선 "I'll drink until next morning!(내일 아침까지 마셔야겠다!)"이라고 말해 객석을 웃음바다로 만들었다.