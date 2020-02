[윤희영의 News English] 관상동맥과 코로나 바이러스의 어원

관상동맥이라고 할 때 관상(冠狀)은 '왕관 모양'이라는 뜻이다. 심장을 둘러싼 혈관(vessels encircling the heart)이 왕관처럼 생겼다고(look like a crown) 붙여진 이름이다. 그래서 라틴어로 왕관이라는 뜻인 코로나(corona)의 형용사를 써서 'coronary artery'라고 한다.



전 세계를 공포에 휩싸이게(be seized with fear) 한 신종 코로나 바이러스의 '코로나'도 같은 어원에서 나온(be derived from the same etymology) 것이다. 중국어로는 '신형관상병독(新型冠狀病毒)'이라고 한다. 바이러스 입자가 마치 왕관처럼 뾰족한 돌기들을 가진 것같이 보인다고(appear to have crown-like spikes) 해서 그렇게 불리게 됐다. 2003년 사스(SARS·Severe Acute Respiratory Syndrome·중증 급성 호흡기 증후군)와 2012년 메르스(MERS·Middle East Respiratory Syndrome·중동 호흡기 증후군)의 원인도 각기 다른 코로나 바이러스의 일종이었다.





임시 명칭(temporary name)은 '2019-nCoV'다. 2019는 발견 연도, CoV는 Corona Virus, n은 novel을 의미한다. 여기에서 novel은 '소설'이라는 명사가 아니라 '새로운'이라는 뜻의 형용사로 쓰인 것이다. 한동안 통칭으로 쓰였던(be used as an alias) '우한 폐렴'은 처음 발견된 곳이 후베이(湖北)성 '우한(武漢)'이고, 콧물(runny nose), 두통(headache), 기침(cough), 오한(chill), 발열(fever), 인후염(sore throat), 호흡 곤란(shortness of breath)에 이어 폐렴으로 악화되기(escalate to pneumonia) 때문에 붙여진 이름이다.



공식 명칭(official title)은 세계보건기구(WHO)가 곧 발표할 예정이다. 적절한 용어를 찾느라 머리를 맞대고 궁리 중이다(put heads together to find a proper term). 전철을 밟지 않기 위해(in order not to commit the same mistake) 조심해가며 이름 짓기에 신중을 기하고 있다(tiptoe around it and tread carefully on naming it).



2009년 발견된 H1N1 바이러스는 '돼지 독감'으로 불리는(be dubbed 'swine flu') 바람에 이집트에서 전국의 모든 돼지를 도살해버리는 등 뜻하지 않은 사태들이 발생했고, 2015년 메르스에는 '중동'이라는 지역 이름이 들어가 특정 인종·종교 집단에 대한 반발을 초래하는(provoke a backlash against particular ethnic or religious communities) 상황이 벌어졌었다. 에볼라 바이러스, 지카 바이러스도 콩고민주공화국과 우간다 지명을 그대로 인용해 해당 지역은 영원히 병원균 소굴로 낙인찍히게 됐다(be stigmatized as dens of pat hogens).



이에 WHO는 2015년부터 새 바이러스 이름에는 지명, 인명, 동물·음식 명칭, 특정 문화·산업을 절대 인용하지 않기로 결정했다. '신종 코로나 바이러스'도 최초로 그 존재를 경고하고 환자들을 돌보다 감염돼 순직한(be infected and die on duty) 영웅 의사 리원량(李文亮)에게 '왕관'을 넘기고 물러날 날이 멀지 않았다.