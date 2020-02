[포토] 더 보이즈 '격이 다른 칼군무'

보이그룹 더 보이즈가 10일 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 첫 정규앨범 '리빌(REVEAL)'의 쇼케이스에서 열창하고 있다. 앨범과 동명 타이틀 곡 '리빌'은 프로그레시브 하우스 기반의 팝 R&B 곡으로 Down for your love'이라고 반복되는 후렴구가 강력한 중독성을 선사한다. 광장동=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2020.02.10/

