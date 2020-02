이제야 중국에 우한 폐렴 조사팀 보낸다는 WHO

세계보건기구(WHO)가 8일(현지 시각) 신종 코로나 바이러스 감염증(우한 폐렴)과 관련해 중국에 처음으로 현지 조사팀을 파견하기로 결정했다. 1월 중순 우한 폐렴이 전 세계로 확산했는데 이제야 진원지로 조사팀을 보낸다는 것이라 늑장 대응이란 지적이 나온다. 게다가 앞서 중국을 옹호하는 듯한 태도를 보여 논란이 된 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장이 이번엔 우한 폐렴 위기 상황의 책임을 '가짜 뉴스'에 돌리는 듯한 발언을 해 또 도마에 올랐다.



테워드로스 사무총장은 이날 스위스 제네바 본부에서 기자회견을 열고 "WHO의 조사팀이 10~11일에 중국을 방문할 것"이라고 밝혔다. 그는 이날 기자회견에서 "WHO는 바이러스와 싸울 뿐만 아니라, 우리의 대처를 방해하는 낚시성 기사(trolls)와 음모론(conspiracy theories)과도 싸우고 있다"며 "(잘못된 정보는) 해결에 앞장서는 이들의 의욕을 꺾고 일반 대중에게 공포를 퍼뜨린다"고 말했다.



우한 폐렴과 관련한 가짜 뉴스가 상황을 악화시킨다는 지적은 계속해서 제기돼 왔다. 그러나 우한 폐렴이 전 세계로 퍼지도록 사태를 방치한 중국 정부의 책임론이나, 그동안 우한 폐렴에 대해 미온적으로 대응해온 WHO의 문제는 지적하지 않고 가짜 뉴스만을 문제 삼는 것은 WHO 수장으 로서 적절하지 않다는 비판이 나온다.



2017년 WHO 사무총장으로 선출된 테워드로스 총장은 선출되기 전부터 중국의 자금력을 등에 업었다는 의혹을 받았고, 취임 이후에는 노골적인 친중(親中) 노선을 드러내 논란을 빚었다.



미국의 온라인 청원 사이트 체인지(change.org)에 올라온 테워드로스 총장의 사퇴 촉구 청원에는 9일 현재 34만5000명이 서명했다.