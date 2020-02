제목 바꾼 덕에 히트친 하루키와 알랭 드 보통의 대표작은?

'똥에 대해 이야기해 봅시다, 진지하게.'



지난해 말 카라칼 출판사에서 나온 책의 제목이다. 미국 저널리스트가 세계 하수도의 역사를 다룬 책의 원제는 'The Big Necessity(매우 필요한 것)'. 김영진 카라칼 대표는 "직역하면 국내 독자들은 어렵게 느낄 것 같아 고민했다. 일본판 제목은 '화장실 이야기'인데, 그도 재미가 없었고 '하수도 이야기'라 하면 너무 공학적으로 느껴졌다. '응가 입문 여행'과 지금 제목을 놓고 고민하다 결정했다"고 했다.



제목이 문제다. 국내서뿐 아니라 해외서를 번역 출간할 경우에도 편집자들은 원서 제목과 국내 독자들의 '온도 차' 때문에 고민한다. 제임스 설터, 사노 요코 등 해외 작가 책을 많이 낸 정은숙 마음산책 대표는 "현지 반응도 참고하지만, 나라마다 문화가 다르기 때문에 '시차'를 생각하며 국내서 내듯 제목을 짓는다"고 했다.



원서 제목을 국내 정서에 맞게 바꿔 가장 성공한 예가 무라카미 하루키의 대표작 '상실의 시대'(문학사상)다. 1987년 작인 책의 원제는 비틀스 노래에서 따온 '노르웨이의 숲'. 1980년대 후반 국내 몇 출판사에서 '노르웨이의 숲'이란 제목으로 냈지만 반응이 없었다. 문학사상 관계자는 "책 내용에서 청춘의 상실감이 두드러진다는 점에 착안해 제목을 바꿔 '상실의 시대'라 했더니 판매량이 급상승했다"고 했다. 누적 판매량이 100만부를 넘었다. 세월이 흘러 독자들이 이 책에 익숙해진 2013년 민음사에서 새 번역으로 내며 원제 그대로 '노르웨이의 숲'이라 했다. 현재까지 20만부가량 팔렸다.





스위스 소설가 알랭 드 보통의 1993년 데뷔작 '왜 나는 너를 사랑하는가'(청미래)도 바꾼 제목 덕을 본 대표적 사례다. 원제는 'Essays in Love(사랑에 대한 소론)'.



권은희 청미래 팀장은 "사랑을 하는 사람이라면 으레 가질 수 있는 의문이지만, 지나치게 솔직해 상대에게도 자신에게도 하지 않는 질문을 제목으로 삼아 독자의 심리를 크게 자극한 것이 2002년 출간 이래 70만 독자의 사랑을 받은 스테디셀러가 된 비결"이라고 했다.



2018년 출간돼 2만 부 팔린 미국 융 심리학 전문가 제임스 홀리스의 '내가 누군지도 모른 채 마흔이 되었다'(더 퀘스트)의 원제는 'The Middle Pas sage(중간 항로)'. 타깃 독자인 30~40대를 겨냥해 '마흔'을 넣어 제목을 바꿨다. 허윤정 더 퀘스트 부장은 "미국선 1990년대에 나온 오래된 책이고 내용도 딱딱한 편인데 제목 덕을 많이 봤다. 회의에서 만장일치로 합의한 제목"이라고 했다.



번역서 제목을 바꿀 경우 대부분 원저작권자에게 허락을 받아야 한다. 실용서는 너그럽지만 순문학 쪽은 까다로운 편. 그래서 문학의 경 우 해외에서 베스트셀러가 된 제목은 손대지 않는 편이다. 좋은 제목이 영 떠오르지 않을 경우엔 원제를 우리말로 소리나는대로 쓰기도 한다. 정은숙 대표는 "편집자들은 이를 '받아쓰기'라 생각해 굴욕스러워하지만 의외로 성공하는 경우도 있다. 제임스 설터 소설 '올 댓 이즈(All That Is)'는 제목의 분위기가 좋다는 평과 함께 2만 부 팔렸다"고 전했다.