'기생충' 외칠 생각에 벌써부터 설레요

"기생충이 국제극영화상과 함께 감독상이나 각본상 정도 받지 않을까요? 작품상은… 세모? 근데 저 이런 거 예측 잘 못해요, 하하! 음악이든 영화든 시상식을 경마 보듯 하는 게 아니라 모든 자격 있는 이들의 축제로 함께 즐겼으면 좋겠어요."



10일(한국 시각) 오전 10시부터 TV조선에서 단독 생중계하는 제92회 아카데미 시상식 진행을 맡은 안현모는 "최고 중의 최고가 모이는 세계인의 문화 축제에 우리나라 이름이 불리는 역사적 순간을 함께하는 것만으로도 전율"이라고 말문을 열었다.



2년 연속 TV조선의 아카데미 생중계 진행을 맡은 안현모는 그래미 시상식을 비롯해 해외 주요 시상식 중계를 전담하다시피 하며 '시상식 중계의 여왕'이라 불린다. BTS가 그래미 무대에 올라 첫 공연 한 지난달 시상식에선 84개 부문 후보자들의 이력과 최신 뉴스를 모조리 꿰뚫어 음악 팬들을 열광시켰다. 이번에도 아카데미 주요 후보작을 기획전으로 모두 관람하며 그 면면을 공부했다. 통역사로 이름이 높다는 얘기에 "저보다 잘하는 전문가가 수두룩하다"며 손사래를 쳤다. "이번 중계엔 자막 번역이 따로 있어요. 제 식견보다는 함께 진행하는 이동진 영화평론가의 전문적인 해석을 되도록 많이 들을 수 있게 유도할 겁니다."





대원외고와 서울대 언어학과, 외국어대 통번역 대학원을 졸업한 안현모는 어린 시절 영화와 팝송, 패션지에 빠져 살았다. "여섯 살 많은 둘째 언니가 가져온 해외 CD와 원서랑 놀았어요. 어릴 때부터 그림 그리기를 좋아해 몇 시간씩 영화 장면이나 CD 표지를 따라 그리며 영화와 음악에 빠져들었죠."



방송계에 발을 내디딘 건 우연이다. 통역대학원에 다니던 둘째 언니 조언으로 통역의 길에 접어들었고, 2009년 SBS CNBC 개국과 함께 영어 전문으로 입사해 진행과 기자를 맡다 2012년 SBS로 자리를 옮겼다. 앞만 보고 달린 삶이었지만 4년 전 겨울, 92세 원로 패션 디자이너 노라노를 만난 뒤 인생관이 바뀌었다. "선생님은 '에너지를 아껴두라'고 하셨어요. 92세까지 오래 일하실 수 있었던 비결은 욕심내지 않았기 때문이란 생각이 들었죠."



작년 11월부터 TV조선 '기적의 습관' 진행도 맡고 있는 그는 "사람 이야기에 관심이 많다"며 미국 방송인 엘런 디제너러스를 닮고 싶다고 했다. 엘런이 강조하는 'Be kind to one another(서로에게 친절하라)'라는 말 한마디의 무게감과 영향력에 반해서다. 이번 아카데미 기획전에서 특히 감명 깊게 본 '조조래빗' 역시 '희망'을 이야기하는 점이 가슴을 울렸다. "작품상 유력 후보로 거론되는 '1917'처럼 전쟁의 참상을 다루지만, 아이의 천진한 시선으로 그 안의 성장과 희망, 한 줄기 빛을 느끼게 해줘서 좋았어요." 역시 작품상 후보에 오른 '포드 v 페라 리'도 '욕심내지 않는 삶'을 향한 울림이 됐다. "처음부터 끝까지 우승을 향해 달리는 영화이지만, 어느 지평선을 넘는 순간 남과의 경쟁은 전혀 무의미해진다는 결론이 인상 깊었어요. 음악이나 영화는 인종·성별·나이·직업·언어를 초월해 모든 걸 하나로 묶어주는 매개체잖아요. 편 가르기나 듣고 싶은 말만 듣기보다는 서로를 칭찬해 줄 여유를 가졌으면 좋겠어요."