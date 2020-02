"김광현, STL 5선발 후보 영순위" AP 통신의 예상

사진=AP연합뉴스

[스포츠조선닷컴 한만성 기자] "김광현은 올겨울 세인트루이스 카디널스의 가장 큰 영입(the biggest addition this offseason)이다."

AP 통신은 8일(한국시각) 스프링캠프 소집을 앞둔 카디널스의 2020 시즌 프리뷰 기사를 통해 김광현이 맡게 될 역할을 예상했다. 이미 널리 알려진대로 김광현이 선발 로테이션 진입을 위해서는 경쟁이 불가피하지만, 그는 여전히 카디널스의 5선발 역할을 맡게 될 가장 강력한 후보라는 게 AP 통신의 전망이다.

데이브 스크레타 기자는 "좌완투수 김광현은 올겨울 카디널스의 가장 큰 영입이다. 그와의 2년 계약은 카디널스에는 큰 성공(big coup)"이라고 평가했다.

스크레타 기자는 "김광현은 카디널스의 선발 로테이션 마지막 한 자리를 차지할 영순위 후보(front of the line for the last spot in the rotation)"라며, "다만, 카디널스는 만약 스프링캠프에서 투수 중 다른 누군가가 더 인상적인 활약을 펼친다면 김광현을 이미 선수층이 두터운 불펜진에 포함할 수도 있다"고 밝혔다.

이어 스크레타 기자는 "잭 플래허티가 카디널스의 선발 로테이션을 이끌 것"이라며, "다코타 헛슨과 마일스 마이콜라스, 그리고 나이를 잊은 애덤 웨인라이트가 2~4선발을 구성할 전망이며 마지막 한자리를 두고 김광현과 카를로스 마르티네스가 경쟁할 것"이라고 예상했다.

한편 카디널스는 오는 12일 플로리다주 주피터로 투수진과 포수진을 먼저 소집해 스프링캠프를 시작한다. 야수진은 오는 17일 스프링캠프에 소집된다.