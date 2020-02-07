[인사] 법무부 외

입력 2020.02.08 03:00
▲법무부◇고위공무원 승진▷부산동부지청 사무국장 곽명규▷제주지검 사무국장 이연성◇고위공무원 전보▷법무부(국가공무원인재개발원) 양우덕▷대전고검 사무국장 유승준▷서울동부지검〃 정순철▷의정부지검〃 김진우▷수원지검〃 박공우▷춘천지검〃 권태균▷대전지검〃 정동진▷청주지검〃 윤진웅▷대구지검〃 김묵진▷울산지검 〃 김종일▷창원지검〃 박상욱◇검찰부이사관 승진▷대검찰청 운영지원과장 윤재순▷대전고검 총무과장 박영서▷대구고검〃 오만옥▷순천지청 사무국장 정병옥◇검찰부이사관 전보▷법무부(세종연구소) 이운연▷〃(국방대) 장병인▷대검찰청 집행과장 박순우▷서울고검 총무과장 강갑진▷수원고검〃 이인주▷서울중앙지검〃 김근모▷고양지청 사무국장 권영준▷성남지청〃 이홍용▷안양지청〃 박귀원▷천안지청〃 김태경◇검찰수사서기관 승진▷법무과 김지홍▷형사기획과 김철곤▷북한인권기록보존소 홍석표▷법무부(부마민주항쟁진상규명위원회) 이승희▷〃(세월호후속대책추진단) 송재동▷대검찰청 수사정보정책관실(대검 운영지원과) 김윤애▷〃수사지원과 최병선▷〃디지털수사과 이인수▷서울동부지검 총무과장 이승환▷의정부〃 집행과장 정승원▷인천〃 총무과장 김수호▷대전지검〃 이규승▷〃집행과장 김봉석▷청주지검〃 배은호▷안동지청 사무과장 김종기▷부산지검 집행〃 안문용▷〃조직범죄수사〃 김재섭▷〃검사직무대리 최현태 정민수▷부산동부지청 수사과장 송난화▷〃서부지청〃 전영배▷울산지검 집행과장 정해영▷창원지검 총무〃 나성훈▷〃검사직무대리 노한열▷통영지청 사무과장 정의곤▷광주지검 사건〃 설우용▷전주〃 검사직무대리 송재영▷제주〃 총무과장 오영준◇검찰수사서기관 전보▷검찰과 정연철▷범죄예방기획과(인천공항분실) 김태현▷법무부(대통령비서실 파견 예정) 백종동▷법무연수원 일반연수과장 조승래▷〃용인분원 운영지원〃 이호열▷대검찰청 과학수사기획관실 김광수▷〃복지후생과장 강형규▷〃감찰2과 박치활▷서울고검 소송사무제1과장 유성희▷서울고검 〃2〃 정희섭▷부산〃 사건과장 남대우▷광주고검〃 김희곤▷수원고검〃 한생일▷서울중앙지검〃 이길재▷〃집행제2과장 조현철▷〃기록관리〃 김혜경▷〃수사제1〃 조희영▷〃수사정보〃 정병인▷〃수사지원〃 이상돈▷서울동부지검 집행〃 손동섭▷〃검사직무대리 이정국▷서울북부지검〃 강재성 김백중▷〃서부〃 집행과장 김영일▷의정부지검 사건〃 이경구▷〃수사과장 정해영▷인천지검〃 주웅일▷〃공판송무과장 양인식▷수원지검 집행〃 현임▷〃공판〃 윤재원▷여주지청 사무과장 최수종▷평택지청〃 전효수▷안산〃 총무과장 김규하▷춘천지검〃 전병후▷〃수사과장 홍승모▷대전지검〃 이승재▷홍성지청 사무과장 이종학▷천안〃 총무과장 임승철▷청주지검〃 이창희▷〃사건과장 홍흥표▷〃수사〃 김득호▷대구지검 집행〃 금광식▷〃검사직무대리 김명규▷경주지청 사무과장 김재홍▷부산지검 총무〃 서맹웅▷〃조사〃 강철중▷울산지검 수사〃 남우채▷〃공공수사지원〃 이동희▷〃검사직무대리 윤두한▷창원지검 조사과장 하재근▷광주지검 총무〃 김중근▷〃집행〃 명관호▷순천지청 총무과장 김영한▷전주지검〃 김승호▷〃집행과장 정택율▷〃수사〃 김동현▷군산지청 사무과장 김성곤▷정읍지청〃 서문윤◇마약수사사무관 승진▷창원지검 박영진▷광주〃 강동길◇공업연구관 승진▷대검찰청 법과학분석과 윤영미
▲농림축산식품부◇교육 파견▷국가공무원인재개발원 김기훈▷국방대 박성우◇전보▷농림축산검역본부 인천공항지역본부장 정일정▷공익직불제 시행 추진단 지원근무 김종철
▲공정거래위원회◇승진▷서울지방공정거래사무소 소비자과장 임성찬
▲금융위원회◇전보▷금융혁신과장 윤병원
▲농림축산식품부◇교육 파견▷국가공무원인재개발원 김기훈▷국방대 박성우◇전보▷농림축산검역본부 인천공항지역본부장 정일정▷공익직불제 시행 추진단 지원근무 김종철
▲공정거래위원회◇승진▷서울지방공정거래사무소 소비자과장 임성찬
▲금융위원회◇전보▷금융혁신과장 윤병원