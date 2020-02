몰디브에도 손 뻗은 IS...훌후말레에서 외국인 3명에 '칼부림'

국내 관광객들도 많이 찾는 인도양의 섬나라 몰디브에서 이슬람 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS)의 테러 공포가 커지고 있다고 영국 일간 더타임스가 6일(현지 시각) 보도했다.



몰디브 수도 말레 북부에 있는 인공섬 훌후말레에서 지난 4일 저녁 7시경(현지 시각) 중국인 2명과 호주인 1명 등 남성 3명이 IS에 연계된 것으로 추정되는 극단주의자들이 휘두른 칼에 찔려 부상을 입었기 때문이다.





테러 공격이 일어난 훌후말레의 해변 풍경. /트위터 캡처

피해자들 가운데 중국인은 관광객이고, 나머지 2명은 현지에서 일하고 있는 것으로 알려졌다. 세 명 모두 생명에는 지장이 없는 상태라고 더타임스는 전했다. .



경찰이 사건 직후 극단주의에 물든 용의자 3명을 체포했다고 발표한 가운데, IS와 연계됐다고 주장한 한 단체가 소셜미디어에 이번 공격의 배후를 자처하고 나섰다. 온라인에는 복면을 한 남성 3명이 몰디브 정부가 이교도에 의해 통치되고 있다고 비난하며, 추가 공격이 뒤따를 것이라고 경고하는 영상이 올라오기도 했다.



몰디브는 과거 수년 동안 이슬람 극단주의에 시달려 왔다. 인구 40만명의 몰디브에서 그동안 IS에 합류하기 위해 이라크와 시리아로 떠난 몰디브 청년만 해도 200명이 넘는 것으로 알려졌다. 인구 대비 IS 가담 비율은 세계 1위다.



대통령을 지낸 모하메드 나시드 국회의장은 시리아의 IS 포로수용소에 억류돼 있는 몰디브인이 아직 160명에 달한다고 밝힌 바 있다. 몰디브 보안 당국은 중동에서 귀환하는 IS 조직원들뿐 아니라 국내에서 극단주의에 물드는 사례도 늘어나고 있는 것에도 우려하고 있는 상황이다.



2007년에는 말레에서 이슬람 극단주의자들의 소행으로 추정되는 폭탄 공격이 일어나 관광객 12명이 부상을 입기도 했다. 인접국인 스리랑카에서 지난해 부활절에 성당과 특급호텔 등 최소 8곳에서 일어난 IS의 연쇄 폭탄 테러로 200명 넘게 목숨을 잃은 것도 몰디브 당국이 긴장의 끈을 놓지 못하고 있는 한 요인이다.



몰디브에서 극단주의에 물드는 사례가 늘어난 것은 2018년 대선에서 이브라힘 모하메드 솔리 현 대통령에게 패한 압둘라 야민 전 대통령 때문이라는 의견이 많다. .



사우디아라비아와 긴밀한 관계를 맺었던 야민 전 대통령은 사우디와 종교 협력 협정을 맺었다. 사우디는 이에 따라 몰디브에 여러 개의 모스크(이슬람 사원)를 건설하는 자금을 댔다. 이들 모스크 중 일부는 수니파 이슬람 근본주의 분파인 와하비즘 교리를 설파하고 있다고 더타임스는 지적했다.