WHO 사무총장 ‘중국 감싸기’ 논란, “퇴진하라” 목소리 커져

WHO 사무총장 퇴진 요구하는 인터넷청원 31만명 돌파



신종 코로나바이러스 감염증(우한 폐렴)이 전 세계로 확대되는 가운데 그동안 ‘중국 감싸기’에만 급급해온 세계보건기구(WHO)에 대한 비판의 목소리가 커지고 있다. 특히 WHO 사무총장의 퇴진을 요구하는 인터넷 청원 서명자가 무려 31만명에 달한다.



7일 요미우리 신문에 따르면 미국 서명·청원 사이트인 체인지닷오알지(change.org)에는 "테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장 사퇴 촉구(Call for the resignation of Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director General)"라는 청원이 지난달 23일 올라왔다.





테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장. /AP연합뉴스

서명 50만 명을 목표로 하는 이 청원은 7일 오전 10시 17분(한국시간) 기준 31만 9448명이 서명했다. 청원은 "우리는 거브러여수스 사무총장이 WHO 사무총장 역할에 맞지 않는다고 강하게 생각한다"며 "우리는 거브러여수스 사무총장의 즉각적인 사퇴를 요구한다"고 주장했다.



WHO의 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 사무총장은 우한 폐렴이 확산하는데도 줄솓 중국을 감싸는 발언으로 논란이 됐다. 지난 3일(현지 시각) 스위스 제네바의 WHO 본부에서 열린 집행이사회에서 테워드로스 사무총장은 "중국 이외 지역에서 (신종 코로나) 바이러스 확산이 아주 적고 (속도가) 느리다"며 "바이러스 확산 억제를 위해 여행과 교역을 금지할 필요가 없다"고 말했다.



지난달 30일 WHO는 우한 폐렴에 대해 국제적 비상사태를 선포하면서도 발병지인 중국에 대한 여행과 교역 제한을 권고하지 않았는데 그 입장을 고수한 것이다. 그는 에티오피아 보건부 장관 출신으로 2017년 WHO 수장으로 선출될 때 중국의 지지를 받아 당선된 인물이다.



그는 이날 집행이사회에서도 중국에 대한 찬사를 늘어놓았다. 그는 "중국이 이번 질병의 근원지에 대해 강력한 대책을 수행했다"며 "그에 따라 많은 중국인을 구했고 세계 다른 여러 나라로 바이러스가 확산되는 것을 예방할 수 있었다"고 했다. 이어 "중국의 노력이 아니었으면 중국 이외의 각국에서 발생한 환자의 숫자가 지금보다 훨씬 더 많았을 것"이라고 했다. 이날 확진자가 2만명을 넘어서고 사망자가 400명을 넘었는데도 중국을 두둔한 것이다.



한편 이번 청원은 거브러여수스 사무총장이 지난 달 28일 중국을 방문하기 전 작성된 것으로 WHO의 신종 코로나바이러스 감염증 관련 비상사태를 내리지 않는 점과, 조사 없이 중국이 제공하는 데이터로만 판단하는 등에 초점을 맞춰 비판했다. 요미우리는 거브러여수스 사무총장이 중국으로부터 거액의 지원을 받고 있는 에티오피아 출신이라면서 그가 에티오피아에서 보건장관과 외교부 장관을 역임하기도 했다고 지적했다.