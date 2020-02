[윤희영의 News English] 탈북자 송환을 거부하는 북한의 속사정

북한이 중국에 탈북자들을 송환하지(repatriate North Korean defectors) 말아달라고 요청한 것으로 알려졌다. 오는 16일 김정은의 아버지 김정일의 생일 기념행사들도 축소될(be scaled down) 가능성이 있다고 한다. 미국의 대북 제재 결과(consequences of U.S. sanctions against it)가 아니다. 아이러니하게도 중국의 신종 코로나 바이러스 침투 위협 때문이다(due to the threats of their infiltration).



가뜩이나 미약한 경제 생명줄(already tenuous economic lifeline)이 우한 폐렴 확산을 막기 위해(in a bid to prevent its spread) 중국·러시아와 국경을 봉쇄하면서(seal its borders with them) 거의 단절 상태가 됐다. 가장 폐쇄된 국가(the most closed-off country)인 북한이 항공 운항과 열차 운행을 중단하고(halt airline flights and train service) 강제 검역을 실시하는(enforce compulsory quarantines) 등 국경 간 이동에 잠금 조치를 취함에 따라(impose a lockdown on cross-border travel) 완전한 고립 상태에 빠졌다(fall into a complete isolation).





로이터 통신에 따르면 북한은 1월 30일부터 국경 봉쇄 조치에 들어간 것으로 보인다. 사람이든 화물이든 들어가지도 나오지도 못한다. 인민무력부는 밀수 행위도 철저히 단속하도록(clamp down on smuggling) 모든 경비 초소에 엄명을 내렸다(give a strict order to all guard posts).



중국에 구금된(be detained) 탈북자들의 송환도 거부했다. 유엔 제재를 위반하며 중국 내 식당 등에서 몰래 일해온 북한인들은 평양의 지시에 따라 사실상 감금 상태에 처해졌다(be put in virtual captivity).



문제는 북한이 의존해온 중국과의 경제적 유대를 단절 또는 대폭 제한하는(severe or drastically restrict the economic ties) 조치가 장마당뿐 아니라 경제 전체에 엄청난 타격을 줄(have a huge impact on its entire economy) 것이라는 사실이다. 북한은 자급자족 경제를 위한 국산화를 장려해왔지만(promote the localization for a self-sufficient economy), 아직 사탕, 과자, 의류 상품조차 원료(raw material)를 중국에서 들여오는 형편이다.



북한의 국제 교역 규모는 2018년에 48.4%나 줄어들면서 2년 연속 쪼그라들었다(shrink for a second straight year). 이에 비해 대외 무역 전체의 중국 비율(China's proportion of its overall external trade)은 2001년 17.3%에서 지난해 91.8%로 급증한 상황이다. 게다가 중국인 관광객들이 새로 운 경제 생명선이 돼주고 있던 참이었다.



북한이 오는 8일 인민군 창건일과 16일 김정일 생일 '광명성절' 행사를 축소할 가능성이 있다는 추측은 단순히 예방 차원의 조치를 예상하는 게 아니다. 어린이들에게 나눠줄 사탕과 과자 생산에 필요한 설탕·밀가루조차 동나는(become scarce) 등 북한 경제가 우한 폐렴에 양성반응을 보이게 될 것이라는 진단이다.