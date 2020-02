[공식]젝스키스 측 "콘서트 티켓-사인회 잠정 연기"…신종코로나 여파

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 젝스키스가 콘서트 티켓 예매 일정을 잠정 연기했다.

4일 YG엔터테인먼트 측은 "팬 여러분과 아티스트의 안전을 최우선에 두고 신종 코로나 바이러스 감염증(2019-nCoV) 확산 추이를 예의주시하고 있다"라며 "오늘(4일) 밤 8시 예정되어 있던 젝스키스 콘서트(SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS])일반 예매 티켓 오픈 일정과 7~8일 진행 예정이었던 젝스키스 첫 번째 미니앨범 'ALL FOR YOU' 발매기념 팬 사인회를 잠정 연기하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "콘서트 예매 일정 및 팬사인회 관련해 또 다른 변동이 필요할 경우, 신중히 논의 후 결정하여 공지하도록 하겠다"고 덧붙였다.

한편 젝스키스는 오는 3월 6일부터 8일까지 서울 경희대학교 평화의전당에서 콘서트('SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS]')를 펼칠 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com