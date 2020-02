[윤희영의 News English] 국민을 상대로 한 '가스라이팅'

더불어민주당 영입 인재의 여자친구가 데이트 폭력(dating violence)과 '가스라이팅(정서적 학대·emotional abuse)'을 당했다고 폭로해 세상을 놀라게 했다(cause the public to gasp with surprise).



'가스라이팅(Gaslighting)'이란 타인의 상황과 심리를 은밀하게 조작해(covertly manipulate other's circumstances and psychology) 지배력을 행사하는(wield control over him or her) 행위를 말한다. 그 대상은 자신의 기억, 지각, 인지능력, 현실감각, 판단력을 의심하기(doubt their own memory, perception, cognitive ability, sense of reality and judgment) 시작하고, 결국 자존감을 잃어버려(lose their self-esteem) 가해자에게 전적으로 의존하게 된다(depend solely on the perpetrator).





가스라이팅은 1938년 영국에서 공연된 연극 '가스등'에서 유래했다. 영화로도 각색된(be adapted into a movie) 이 연극은 아내의 재산을 노리고 결혼한(marry his wife for her fortune) 남편이 온갖 속임수와 거짓말(all sorts of deceptions and lies)로 멀쩡한 아내를 정신병자로 만드는(turn his sane wife into a mental patient) 과정을 그렸다.



남편은 집안의 가스등을 일부러 희미하게 해놓고(deliberately dim the light) 아내가 어둡다고 할 때마다 "당신이 잘못 본 것" "왜 엉뚱한 소리를 하느냐"고 계속 핀잔을 준다(tell her off). 또 주변 환경과 소리까지 교묘히 조작해서 현실감을 잃도록 해(lose touch with reality) 갈수록 스스로를 믿지 못하고 자책하며(reproach herself) 가해자에게 의지하게 만든다(make them more dependent on the abuser). '가스등 효과(Gaslight Effect)'라는 심리학 용어(psychological term)는 여기에서 생겨났다. 이런 행위를 하는 자는 '가스라이터'라고 한다.



'가스라이터'는 대개 다섯 가지 술수를 쓴다. 우선 피해자의 말을 듣기 거부하거나(refuse to listen to the victim) 무슨 말인지 모르겠다고 타박한다. 상대의 기억에 계속 의혹을 제기해 혼란스럽게 한다. 피해자의 생각을 무시하고 주제를 바꿔버린다(divert the subject away). 상대의 요구나 감정을 하찮게 치부해버린다(trivialize them). 그리고 실제로 일어난 일을 잊은 척하거나 과거에 합의했던 사실도 딱 잡아뗀다(flatly play innocent).



가스라이팅은 접촉이 잦은 관계에서 오랜 기간에 걸쳐 일어난다. 부모가 자식에게 의견을 주입하는 행위, 직장 상사의 언어폭력(verbal abuse), 성범죄자(sex offender)가 피해자로 하여금 당연하게 여기게(take it for granted) 길들이는 행위도 그 일종이다. 이런 행위는 정치판에서도 벌어진다. 정신분석가 로빈 스턴 박사는 미국 국민이 트럼프 대통령으로부터 가스라이팅을 당하고 있다고 말한다. 그렇다면 한국 국민을 이토록 혼란스러운 도탄(塗炭)에 빠지게(fall into the chaotic distress) 한 '가스라이터'는 누구일까.