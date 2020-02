"송혜교 닮은꼴" 정미애, 가창력만? '복면가왕' 달군 '트로트 송혜교' [종합]

트로트 가수 정미애가 '복면가왕'에서 가왕을 위협했던 실력과 함께 배우 송혜교 닮은꼴 발언으로 큰 화제를 모으고 있다.

2일 밤 방송된 MBC 예능 프로그램 '복면가왕'에서는 가왕 '낭랑18세'가 4연승을 기록하며 그를 위협한 복면가수 '아메리칸 핫도그'가 정체를 공개했다. 바로 정미애였다.

'낭랑18세'는 이날 가수 거미가 부른 히트곡 'You Are My Everything'을 부르며 짙은 감성을 선보이며 4연승을 기록했다. 이에 앞서 폭발적인 가창력으로 새로운 가왕이 될 것이라 기대를 모았던 '아메리칸 핫도그'가 정체를 공개했다. 그가 정미애로 밝혀진 순간은 시청률 조사회사 닐슨코리아의 수도권 기준으로 11%의 순간 시청률을 기록하기도 했다.

이와 관련 장기 가왕 '만찢남'으로 활약했던 가수 이석훈은 "이선희도 있고, 벤도 있다. '아메리칸 핫도그' 님은 조금 더 진하고 알맹이가 있다. 제가 가왕이었을 때 나왔다면 졌을 거란 생각이 들더라"라며 정미애를 칭찬했다.

정미애 또한 쏟아지는 극찬에 어쩔 줄 몰랐다. 그는 "제가 생각했을 때 '복면가왕'은 가수들이 설 수 있는 대단한 무대라고 생각했다. 여기에 선다는 것만으로도 좋았다"며 감격했다.

이어 MC 김성주는 정미애에 대해 "'깨고 싶은 편견이 뭐냐'고 여쭤봤더니 '송혜교를 제발 잊어달라'고 하셨다"고 밝혀 호기심을 자극했다. 그는 정미애에 대해 "'트로트 송혜교'로 유명하다"며 "잊어달라는 건 왜 그러신 거냐"고 물었다.

정미애는 "한 프로그램에 나갔는데 노홍철 씨가 '살 빼니까 송혜교 닮았다'고 한 마디 하셨다"며 "그때부터 주위에서 계속 그 이야기를 하시더라. 얼마 전에는 이틀 동안 실시간 (검색어) 1위까지 했다"며 멋쩍어했다.

그 순간 '복면가왕'에서는 과거 KBS 2TV 예능 프로그램 '해피투게더 시즌4'에 출연한 정미애가 함께 출연한 송가인으로부터 '송혜교 닮은꼴'이라고 칭찬받는 모습이 공개됐다. 정미애는 다시 한번 어쩔 줄 몰라하며 "계속 욕먹었다. 잊어달라"며 부끄러워하기도 했다.

가왕을 위협하는 폭발적인 가창력과 뒤이어 공개된 '송혜교 닮은꼴'까지. 정미애는 '복면가왕' 방송 직후 4연승 가왕 '낭랑18세'보다 더 큰 화제를 모으고 있다.

더욱이 뛰어난 가창력보다 '송혜교 닮은꼴'이라는 발언이 더욱 주목받는 상황. 역설적이게도 "잊어달라"던 정미애의 간곡한 부탁과는 반대로 그의 발언이 더욱 회자되고 있다. / monamie@osen.co.kr