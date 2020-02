[공식]펜타곤, 첫 정규앨범 트랙리스트 공개…타이틀곡 'Dr. 베베' 포함 총 11곡 수록

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]그룹 펜타곤이 첫 정규앨범의 트랙리스트를 공개했다.

펜타곤은 3일 0시 펜타곤의 공식 SNS를 통해 오는 12일 발매되는 첫 정규앨범 'UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)'의 트랙리스트를 공개했다.

공개된 트랙리스트에는 타이틀곡 'Dr. 베베'를 비롯해 '소행성 (Asteroid)', '빗물 샤워', 'Die For You', 'TALK', 'THE BLACK HALL', 'Worship U', 'Zoom Up', '동백꽃' 그리고 스페셜 트랙 'Someday (Song By 진호, 후이)'와 '도망가자 (HAPPINESS KR Ver.)'까지 총 11곡의 리스트가 담겨 있다.

타이틀곡 'Dr. 베베'는 펜타곤의 '빛나리', 워너원의 '에너제틱'을 비롯한 명곡들을 탄생시킨 리더 후이의 자작곡으로, 멤버 우석이 작사에 참여해 곡의 완성도를 높였다.

타이틀곡 외에도 펜타곤은 '소행성 (Asteroid)', '빗물 샤워', 'Die For You', 'TALK', 'THE BLACK HALL', 'Worship U', '동백꽃', '도망가자 (HAPPINESS KR Ver.)'까지 총 9곡의 크레딧에 이름을 올리며 자체제작돌로서의 면모를 유감없이 발휘했다.

지난해 7월 발매된 미니 9집 'SUM(ME:R)(썸머)' 이후 약 7개월 만에 새 앨범을 발표하는 펜타곤은 첫 월드투어 'PRISM'을 통해 한층 더 성장한 모습으로 팬들 앞에 나설 계획으로 기대를 더한다.

한편, 펜타곤의 첫 정규앨범 'UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)'은 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.

anjee85@sportschosun.com