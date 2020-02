젝스키스, '음악중심' 컴백 "23년차 케미, 눈빛만 봐도 알아"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 젝스키스가 남다른 케미로 완벽한 무대를 만들었다.

1일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서는 젝스키스의 본격적인 컴백 무대가 공개됐다.

젝스키스는 첫 미니앨범 'ALL FOR YOU'를 1월 28일 발매했다. 앨범과 동명의 타이틀곡 'ALL FOR YOU'는 1990년대 감성의 R&B를 젝스키스만의 색으로 재해석해 좋은 반응을 얻고 있다.

은지원은 "90년대 들었던 R&B 스타일 곡을 저희가 재해석해서 겨울에 따뜻한 발라드곡이 될 것 같다"라고 소개했다. 이어 이재진은 "저희가 감수성이 풍부해져서 따듯해진 모습을 확인할 수 있다. 보컬 실력에도 주목을 해주시면 좋을 것 같다"고 관전포인트를 설명했다.

특히 올해 데뷔 23년차를 맞은 젝스키스는 지금까지 끈끈한 우정을 자랑하고 있는 비결에 대해 "눈빛만 봐도 다 알기 때문에 케미가 끝내준다"라고 자신했다. 그러면서 은지원 반려견 이름은, 이재진 생일, 김재덕 혈액형, 장수원 유행어 등을 네 명이 동시에 답하며 남다른 팀워크를 과시했다.

한편 젝스키스는 2월 9일까지 서울 마포구 연남동에서 팝업 카페를 운영 중이다. 3월 6일부터 8일까지는 서울 경희대학교 평화의전당에서 콘서트를 열고 팬들과 만난다.

