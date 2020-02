이달의 소녀, ‘해시’ 전곡 하이라이트 영상 공개…걸크러쉬의 새로운 정의

[OSEN=지민경 기자] 그룹 이달의 소녀(LOONA)가 5일 컴백을 앞두고 ‘해시’(#)의 하이라이트 메들리를 공개했다.

이달의 소녀의 소속사 블록베리크리에이티브 측은 1일 0시 이달의 소녀 공식 유튜브 채널을 통해 미니앨범 ‘해시’(#)의 하이라이트 메들리를 공개해 시선을 끌었다.

공개된 하이라이트 메들리는 이달의 소녀의 멤버별 티저 이미지로 구성돼 있어 몽환적이고 걸크러시한 콘셉트 분위기를 잘 드러냈으며, 타이틀곡 ‘쏘왓’(So What)을 포함한 미니앨범에 수록된 총 6곡의 하이라이트 부분의 음원을 공개해 전 세계 팬들의 마음을 설레게 만들었다.

특히 이달의 소녀의 세계관과 지난달 30일 공개된 ‘To all LOOΠΔs around the world’(세상의 모든 이달의 소들에게)라는 메시지를 미니앨범 ‘해시’(#)에 담고 있는 것으로 보여져 궁금증을 극대화했다.

웅장한 베이스와 시그니처 혼스탭의 조화가 인상적인 타이틀곡 ‘쏘왓’(So What)과 함께 △ 몽환적인 분위기와 이달의 소녀의 감성적인 보이스가 더해진 '넘버원'(Number 1) △ 청량한 사운드와 신비로운 분위기가 돋보이는 곡 ‘오 (예스 아이 엠)’(Oh (Yes I Am))’ △ 소심하면서도 한편으로는 적극적인 마음을 종이 울리는 소리에 재치 있게 표현한 곡 '땡땡땡' △ 전 세계 Orbit(오빛)을 달의 마음으로 365일 언제나 비춰 주겠다는 메시지를 담은 리드 싱글이자 팬송 '365'가 음악적 완성도를 높여 기대감을 끌어 올리고 있다.

한편 이달의 소녀(LOONA)의 미니앨범 ‘해시’(#)는 오는 2월 5일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개될 예정이다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 블록베리크리에이티브