'뮤직뱅크' 지코, 출연없이 1위..슈퍼주니어·골든차일드·온리원오브 컴백(종합)

[OSEN=이승훈 기자] 지코가 '뮤직뱅크' 1월 마지막주 1위의 주인공이 됐다.

지코는 31일 오후 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크'에서 레드벨벳의 '사이코(Psycho)'를 제치고 신곡 '아무노래'로 1위를 차지했다.

지코의 '아무노래'는 따라하기 쉬우면서도 감각적인 안무로 이뤄진 '댄스 챌린지' 유행을 선도하면서 각종 음원사이트에서도 1위의 인기를 이어가고 있다.

이날 골든차일드는 지난해 11월 발매했던 첫 번째 정규앨범의 리패키지 'Without You'로 컴백하면서 '금빛 질주'를 예고했다. 대기실 인터뷰를 진행한 골든차일드 보민은 "골드니스 없이 하루도 살 수 없을 것 같아서 돌아왔다"며 남다른 팬사랑을 전했다.

또한 골든차일드 리더 대열은 신곡 'Without You'의 포인트로 '섹시', '멋짐', '아련'을 손꼽으면서 한층 더 파워풀해진 퍼포먼스를 기대케 만들었다. 골든차일드는 데뷔곡 '담다디'와 함께 'Without You' 무대를 선보이면서 다채로운 매력을 자랑했다.

특히 골든차일드는 "4번 트랙 'I Love U Crazy!'를 꼭 들어줬으면 좋겠다"면서 "골든차일드 10명의 청량한 목소리가 담긴 귀여운 고백송"이라고 말했다. 이어 골든차일드 태그는 "'Without You' 간주 부분에 숨가쁜 포인트가 있다. 한 박자도 놓치면 안 되는 부분도 있다"며 골드니스의 응원법을 따라했다.

올해 데뷔 16년차를 맞이한 슈퍼주니어의 컴백 무대도 이어졌다. 슈퍼주니어의 신보 'TIMELESS'는 데뷔 이후 처음으로 힙합에 도전한 앨범. 지난해 시작한 'TIME' 3부작의 마침표를 찍는 앨범이기도 하다.

이날 슈퍼주니어 신동은 "힙합퍼 지코가 프로듀싱한 곡"이라며 새 앨범 타이틀곡 '2YA2YAO!'를 소개했다. 이어 은혁은 신곡의 포인트 세 가지로 "신동의 날렵한 턱선, 헐렁해진 옷 핏, 마지막으로 신동 옆에 있는 나다"라며 너스레를 떨었고, 이특은 "최악이네요"라면서 웃음을 안겼다.

슈퍼주니어 리더 이특은 "요리 요정은 바로 접니다. 요리책도 나왔다"라면서 자신만의 요리 비법을 공개하기도 했다. 그는 "집에서 짬뽕을 드실 수 있다. 고춧가루와 해물을 넣어 라면을 끓이면 짬뽕라면이 된다"며 비밀레시피를 전수했다.

한편, 이날 '뮤직뱅크'에는 2Z, ANS, ATEEZ, OnlyOneOf, SF9, VERIVERY, 골든차일드, 기프트(GIFT), 나리, 드림노트(DreamNote), 보이스퍼(VOISPER), 성다빈, 슈퍼주니어, 이엔오아이(ENOi), 프리즘(prism)이 출연했다.

