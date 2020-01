질본 "우한 폐렴 지역사회 유행 아직 아냐, 감염병 위기경보 '경계' 유지"

정은경 질병관리본부 본부장이 정부세종청사에서 우한 폐렴의 확진환자와 관련한 브리핑을 하고 있다./조선DB

보건당국이 신종 코로나바이러스(우한 폐렴)이 우리나라 지역사회 유행이 확산된 상황이 아니라는 점을 들어, 감염병 위기경보를 현행 ‘경계’로 유지하기로 했다.



질병관리본부(이하 질본)는 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 31일 정부세종청사에서 열린 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.



세계보건기구는(World Health Organization, WHO)는 현지시각 1월 30일 국제보건규약(IHR) 긴급위원회를 개최하고 ‘국제보건위기 상황(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC)’을 선포했다.



WHO가 국제적 비상사태를 선포한 것은 이번이 6번째다. WHO는 그동안 경제적인 위험과 관광업 등 산업에 미치는 타격 등을 감안해 제한적으로 PHEIC를 선포해 왔다. PHEIC 선포로 국제사회는 WHO 주도 아래 신종 코로나바이러스를 상대로 한 총력전 태세에 들어가게 됐다. WHO는 국제적으로 조직화된 노력이 필요함을 강조하며 정기적 정보 공유와 연구를 통해 감염원 파악, 잠재적 사람간 전파력 파악, 유입 사례 대응 및 치료제 개발을 위한 노력에 참여할 것을 촉구했다.



질본은 WHO의 이같은 결정에 따라 위험평가회의를 개최했다. 우리나라도 WHO 선언과 같이 비상사태 선포가 될 것이라는 당초 예상과는 달리, 아직까지는 감염병 위기경보를 현행 경계로 유지한다. 정은경 질병관리본부장은 "아직까지 우리나라는 지역사회 유행이 확산된 상황은 아니여서 감염병 위기경보를 현행 경계로 유지하지만 지역사회 감염사례가 증가함에 따라 확산 방지 대책을 강화하기로 했다"고 말했다.



질본은 의심환자 조기 발견을 위해 지역사회 선별진료소를 확대(보건소에 이동형 흉부방사선촬영장비 지원)하고, 의사 판단으로 신종코로나바이러스 감염증을 배제할 필요가 있는 입원환자에 대해서는 선제적 입원 격리와 신속 확진검사를 강화할 계획이다.



정은경 본부장은 "지역사회 전파를 차단하기 위해 조기발견이 무엇보다 중요하다"면서 감염병 위생수칙 준수를 당부했다.



최근 14일이내 중국을 여행한 경우, 가급적 외부 활동을 자제하고, 손씻기 및 기침예절을 준수하는 한편, 발열과 호흡기 증상이 발생하는 경우 선별진료소가 있는 의료기관을 방문하거나, 관할 보건소, 지역 콜센터(지역번호+120)또는 질병관리본부 상담센터 (1339)로 상담해줄 것을 질본은 당부했다.